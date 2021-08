Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 7 al 13 agosto 2021 ci svelano che Brooke deciderà di partire e andare a trovare Bridget per staccare un po’ la spina dai suoi problemi con Ridge. Ma gli avvenimenti della settimana porteranno molte sorprese alla Logan, e non si tratterà certo di eventi graditi.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 7 al 13 agosto 2021

Il suo viaggio a New York verrà annullato a causa dei troppi impegni lavorativi di Bridget, però Brooke confiderà a Donna che in fondo la prospettiva di trascorrere del tempo con Ridge, con il quale si sarà finalmente riconciliata, non le dispiacerà affatto. Quello che la madre di Hope ignorerà sarà il fatto che, a causa di un complotto portato avanti da Quinn e Shauna, il Forrester si ritroverà divorziato da Brooke e sposato con la Fulton. Proprio così: in occasione del suo soggiorno a Las Vegas Ridge finirà per sposare Shauna con l’inganno.

La Fulton brinderà con l’amica e complice Quinn, anche se non potrà fare a meno di accusare dei sensi di colpa, mentre Carter e Eric appariranno sgomenti per il matrimonio tra Ridge e Shauna. Più tardi però la stessa Quinn dovrà vedersela con il marito Eric, che non vedrà di buon occhio il fatto che il figlio faccia coppia con Shauna. Tra i due scoppierà un litigio.

Brooke ignorerà quanto accaduto e vorrà passare la notte con Ridge. Si preparerà ad accoglierlo felice per la loro riappacificazione, ma l’uomo dovrà trovare il coraggio per raccontarle quanto avvenuto. Il comportamento e la perfidia di Quinn non sfuggiranno a Donna, che in ufficio commenterà con Eric quanto accaduto.

Flo e Wyatt intanto, superata la crisi innescata da Sally con le sue bugie, vivranno un momento felice.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy e Finn, nuova love-story?

Steffy tornerà a casa dopo l’incidente in moto e la vicinanza del dottor Finnegan per aiutarla a superare i forti dolori sarà davvero preziosa. Quando la giovane accusa un forte malessere dietro consiglio del fratello Thomas si rivolgerà proprio al dottor Finn, che non esiterà ad arrivare.

Il pensiero che tra i due stia nascendo qualcosa è inevitabile, vista anche la dedizione che il dottore riserva alla ragazza e che va ben oltre il rapporto medico/paziente. Per sapere se sarà davvero così, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.