Le anticipazioni di Beautiful dal 6 al 12 febbraio 2021 ci svelano che Hope sarà assalita dai sensi di colpa e confesserà a Brooke quanto accaduto mentre cercava di evitare le assillanti avances di Thomas. Le dice anche di essere stata all’oscuro che la vasca ai bordi della quale stava discutendo con il figlio di Ridge contenesse in realtà acido fluoridrico, e di aver appreso questo particolare solo dopo da Charlie. Subito dopo Liam, ignaro di quanto è appena accaduto, incontra Hope.

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 6 al 12 febbraio 2021

I sensi di colpa non accennano ad abbandonare la giovane Logan, che dopo aver parlato con la madre vorrebbe andare dai Forrester e raccontare loro quanto accaduto. A spingerla ad aspettare è Brooke, che la invita a riflettere con calma sulle conseguenze che potrebbero esserci per aver solo cercato di difendersi da Thomas.

Ma la scomparsa di Thomas non è certo passata inosservata ed alla Forrester Ridge, Liam e Steffy iniziano a chiedersi dove sia finito il giovane. I tre discutono anche della custodia congiunta di Douglas, chiedendosi cosa possa accadere adesso che Thomas ha firmato i documenti, e mentre Ridge è arrabbiatissimo con Brooke e Hope che, a suo avviso, hanno manipolato suo figlio per ottenere ciò che volevano, Liam cerca in qualche modo di difendere la moglie.

Recatosi a casa Logan Ridge aggredisce verbalmente Hope per la vicenda del piccolo Douglas, e anche Brooke assiste al diverbio tra i due. Nel frattempo Steffy cerca di contattare il fratello, che sembra essersi dileguato nel nulla. La figlia di Brooke, davanta alle accuse di Ridge, sente il peso di quanto accaduto farsi ancor più insopportabile ed è sul punto di confessare al Forrester l’accaduto. Brooke riesce a fermarla in extremis. Poco dopo è il Forrester senior che sembra assalito dai sensi di colpa, quando riconosce di aver difeso troppo spesso suo figlio e si lascia andare ad un mea culpa. Brooke e Hope si scambiano uno sguardo di complicità, pensando che non vi sono prove su quanto accaduto al giovane Forrester.

Ridge ha anche altro a cui pensare: l’idea che la cisterna possa contenere una sostanza così pericolosa non riesce ad abbandonarlo. Per questo ordina di svuotarla e pulirla, per poi trasferire l’acido fluoridrico in un altro luogo.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: Hope decide di confessare

Dopo che la vasca è stata svuotata e pulita le due Logan hanno ormai la certezza che non siano davvero rimaste prove e che l’acido abbia cancellato ogni traccia del ragazzo. Ma se anche non vi sono elementi visibili niente potrà mai cancellare i sensi di colpa di Hope, che decide di confessare tutto.

Per sapere quali conseguenze avrà la confessione di Hope non ci rimane che attendere la prossima settimana.