Le anticipazioni di Beautiful dal 5 al 11 giugno 2021 ci svelano che assisteremo ad un momento molto intenso, quando Zoe si avvicinerà finalmente all’altare per raggiungere Thomas. La reazione del piccolo Douglas però sarà inaspettata: il bambino in piena crisi lascerà la stanza.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 5 al 11 giugno 2021

Hope correrà dietro a Douglas per cercare di consolarlo, mentre Zoe insisterà affinché la cerimonia vada avanti. Thomas vorrebbe aspettare il bambino ma poi si lascerà convincere dalla figlia del dottor Reese e i due arriveranno allo scambio degli anelli. Ma proprio in quel momento si avrà un colpo di scena davvero inaspettato: Hope rientrerà nella stanza per mano di Douglas vestita da sposa. Immediata la reazione di Thomas, che prenderà la palla al balzo liquidando in un attimo Zoe e dicendosi pronto a sposare Hope anche subito.

Douglas sarà al settimo cielo, pensando di aver finalmente potuto coronare il suo sogno e diventare una vera famiglia. Ma quello di Hope sarà semplicemente uno stratagemma per cercare di smascherare il figlio di Ridge e la sua ossessione.

Il piano di Hope funzionerà talmente bene che anche il Forrester senior non potrà fare a meno di negare l’evidenza e chiederà scusa a Brooke per aver sempre difeso il figlio. Pure Steffy dovrà riconoscere che il fratello è malato e tutti, persino Zoe, gli volteranno le spalle.

Liam infliggerà a Thomas un colpo tremendo dicendosi pronto ad accogliere in casa sua Douglas, per farlo crescere con loro e Beth. I quattro rientreranno a casa felici insieme, mentre Brooke non potrà nascondere alla figlia lo spavento che ha provato nel vederla entrare vestita da sposa e pronta a raggiungere Thomas.

Anche per Brooke le cose sembreranno mettersi finalmente bene. Sta tornando insieme a Ridge e le incomprensioni sembreranno diventare ormai acqua passata. Ma mentre il Forrester è sotto la doccia arriverà Bill che le ricorderà il bacio che si sono scambiati.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: Hope e Liam si sposano

Una volta arrivati a casa Hope e Liam si sposeranno nella loro sala. A celebrare la cerimonia sarà un felicissimo Douglas mentre Beth sarà la sola testimone delle nozze.

Sally continuerà a tenere segreta la sua malattia a Wyatt, anche se i due vivranno insieme. La Spectra eviterà anche di incontrare la dottoressa Escobar che la cercherà ripetutamente.

Cosa dovrà dirle di importante? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate i video Beautiful Mediaset delle puntate.