Le anticipazioni di Beautiful dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 ci svelano che il detective Sanchez mostrerà molti dubbi sulla dinamica dell’incidente occorso a Thomas, facendo infuriare così anche Ridge che finirà per scontrarsi anche con Brooke. Proprio ciò che è accaduto al giovane finirà per incrinare i rapporti tra Ridge e Brooke, con il Forrester senior che si mostrerà disposto a tutto pur di difendere il figlio.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 31 ottobre al 6 novembre 2020

Thomas si trova ancora in coma all’ospedale e Hope si reca a fargli visita. Mentre è al suo capezzale a rimproverarlo per tutto il dolore che le ha causato, il ragazzo si risveglia dal coma. La polizia può così interrogarlo sulla dinamica della caduta, ma lui rassicura tutti ribadendo che si è trattato solo di un incidente. Le sue condizioni migliorano in fretta e Thomas si mostra sempre più impaziente di lasciare l’ospedale e tornare alla sua vita normale.

I rapporti tra Brooke e Ridge si fanno sempre più tesi, anche perché la donna si rifiuta di chiedere scusa a Thomas per l’incidente sulla scogliera. Ridge appare disposto a tutto pur di difendere suo figlio anche davanti alle accuse di Bill, che trovate le prove che coinvolgono Thomas con la morte di Emma, va a trovarlo in ospedale per inchiodarlo alle sue responsabilità.

Spoiler Beautiful: nessun perdono per Flo Fulton

Mentre Hope non può fare a meno di incolpare Thomas per il male che le ha fatto, Ridge si reca in carcere a far visita a Flo, solo per informarla che farà di tutto affinché lei sconti l’intera sua pena per ciò che ha fatto a lui ed alla sua famiglia. Nessuno è disposto a concederle il perdono per quell’inganno portato avanti insieme al dottor Reese ed anche i tentativi fatti da Quinn per provare a giustificare il suo comportamento con Wyatt sono destinati a fallire miseramente.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui.