Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 3 al 9 luglio 2021 ci svelano che la Spectra non sembra disposta ad arrendersi e fa di tutto per riconquistare Wyatt. Il giovane Spencer però mostra di provare per lei solo amicizia e compassione, dopo essere venuto a conoscenza della sua terribile malattia.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Questa strana situazione venutasi a creare dopo che Wyatt e Flo hanno scoperto che a Sally rimane poco tempo inizia a pesare alla giovane Fulton, che vorrebbe solo poter tornare a vivere la sua storia con Wyatt alla luce del sole.

Intanto Brooke, dopo aver visto sfumare la sua riappacificazione con Ridge a causa del video girato da Flo e mostrato a tutti da Quinn, tenta di contattare il marito. Ridge però non risponde ai suoi messaggi: sicuramente l’uomo non ha preso molto bene la scena del bacio tra Brooke e Bill!

Al fianco di Brooke c’è Donna, che cerca di rassicurarla dicendosi convinta che il loro amore saprà superare anche questa prova. Per cercare di riportare la pace in famiglia Donna prova anche a convincere Katie a perdonare Bill e Brooke. Ridge nel frattempo si è rifugiato a casa di Shauna.

Quinn non può fare a meno di discutere con Eric, che la rimprovera di intromettersi nella vita del figlio e della nuora. Per cercare di difendersi Quinn accusa Brooke di rovinare la vita di Ridge e nel suo atteggiamento si può avvertire tutto l’odio che lei ha covato in questi anni per la Logan.

Quando Brooke riceve la visita di Bill rimane sorpresa, ma poi lo allontana per non alimentare altri pettegolezzi.

Ridge ha preso il volo con Shauna e i due sono adesso a Las Vegas. Tra loro sembra crescere sempre più l’intesa, che sfocia alla fine in un appassionante bacio.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke vuol ritrovare Ridge

La Logan non vuole darsi per vinta e, convinta che il suo matrimonio con Ridge possa avere ancora qualche chance, vuole fare di tutto per poterlo ritrovare e chiarirsi con lui. Dopo aver cercato di sapere da Eric dove si trova Ridge, Brooke ha una discussione con Quinn durante la quale la accusa di aver distrutto il suo matrimonio. Ridge è a Las Vegas con Flo che, sebbene innamorata di lui, lo invita a tornare a casa dalla moglie.

Intanto la presunta malattia di Sally fa nascere dei sospetti in Flo che, ormai stanca di questa situazione, chiede a Wyatt di allontanarla. La Spectra però è intenzionata a fare di tutto per tenersi l’uomo che ama e chiede alla dottoressa Escobar di continuare in questa farsa.

Basterà il rapporto di amicizia che c’è tra Sally e la dottoressa a convincere quest’ultima ad assecondare la Spectra? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.