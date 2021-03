Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 marzo 2021 ci svelano che assisteremo ad un cambiamento di Thomas. Sembra infatti che il giovane Forrester sia finalmente pronto a cambiare vita e ad accantonare definitivamente l’ossessione per Hope. Ma questo suo cambiamento non convincerà proprio tutti. Vediamo in dettaglio cosa accadrà.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 20 al 26 marzo 2021

Hope parlerà con Thomas e le chiederà com’è andata la serata con Zoe. Il giovane non si lascerà sfuggire l’occasione per provocarla e le racconterà che la figlia del dottor Reese sta diventando davvero molto importante per lui e che quel nuovo rapporto lo rende sereno.

Liam e Steffy intanto non riusciranno a credere davvero che Thomas possa essere cambiato così in fretta e discuteranno sul da farsi per la sicurezza di Hope. Anche Bill stenterà a credere che il Forrester possa essere cambiato e mentre si scuserà con Hope per non essersi più fatto vivo cercherà anche di metterla in guardia. La Logan gli prometterà allora di restare vigile.

Ad essere convinta di quel cambiamento sarà invece Zoe, che parlando con Steffy e Liam si dirà convinta che Thomas sia veramente interessato a lei e si sia finalmente lasciato alle spalle l’ossessione per Hope.

Ma la figlia del ginecologo sarà presto smentita dalla confessione che Thomas farà a Shauna: il giovane Forrester non riuscirà a nascondere a lungo che nel suo cuore avrà ancora Hope. Liam si recherà a metterlo in guardia e gli comunicherà che lo tiene d’occhio, ma Thomas gli risponderà facendogli notare che probabilmente lo Spencer è l’ultimo a poter dare consigli ed insinuerà che, a far rinviare continuamento il matrimonio con Hope del suo acerrimo rivale, sia in realtà il sentimento ancora molto forte che lega Liam a sua sorella Steffy.

Anche Ridge apparirà sempre più convinto che la figlia sia ancora innamorata di Liam e per favorire un eventuale ricongiungimento tra i due cercherà in ogni modo di coprire e giustificare suo figlio. D’altronde la relazione di Thomas con Zoe finirà per trarre in inganno anche lui e convincerlo che il ragazzo si sia veramente lasciato alle spalle l’ossessione per Hope.

Il rapporto tra Thomas e Zoe finirà comunque per convincere Steffy che il fratello sia cambiato davvero. Per premiare la figlia di Reese che rispetterà il patto fatto con lei, la figlia di Ridge le confermerà il lavoro alla Forrester. Ma Thomas è cambiato davvero?

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: la decisione di Liam

Il giovane Spencer non riuscirà a credere a quel cambiamento e, dopo aver discusso con Thomas ed aver ricevuto da lui minacce di morte, si deciderà a chiedere la mano di Hope a due condizioni: Thomas dovrà uscire definitivamente dalla loro vita e la ragazza dovrà rinunciare alla custodia congiunta di Douglas.

Se Hope sarà disposta a cancellare Thomas, non se la sentirà però di abbandonare il piccolo Douglas. Mentre lei e Liam saranno intenti a discutere giungerà Thomas.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.