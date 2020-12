Le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 dicembre 2020 ci svelano che potremmo finalmente iniziare a tirare un respiro di sollievo per le condizioni di Katie, dopo che il trapianto di rene ha avuto successo. La donna non è ancora fuori pericolo del tutto però, il medico infatti avverte i familiari che vi è ancora il rischio di un rigetto. Vi ricordiamo che la soap americana si fermerà giovedì 24 e venerdì 25 dicembre 2020, ma nonostante questo la settimana di Natale sarà davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 19 al 25 dicembre 2020

Intanto le sorelle Logan vengono a sapere chi è la misteriosa donatrice che ha permesso a Katie di salvarsi: si tratta di Flo. La Fulton infatti decide di seguire il consiglio di sua madre e rivela a Donna ed a Brooke di essere proprio lei ad aver voluto donare il rene a Katie. La reazione delle sorelle Logan è di grandissimo stupore.

La moglie di Ridge comunque intima a Shauna di stare alla larga da lei e dalla sua famiglia, mostrandosi tutt’altro che ben disposta a concederle il perdono per quanto accaduto nella camera sopra al bar Bikini. Il fatto che Shauna abbia fatto la gatta morta con suo marito, approfittando del fatto che lui fosse ubriaco, sicuramente è una cosa che Brooke non le perdonerà mai. Ridge dal canto suo non ricorda molto di quella notte a causa dell’alcool, ed insiste con Brooke affinché lei ringrazi Flo per aver salvato la vita a sua sorella Katie. Più tardi Ridge scopre di essere stato baciato da Shauna: a confessarglielo è proprio la donna e la loro conversazione viene ascoltata di nascosto da Thomas.

Spoiler Beautiful: Wyatt scopre la verità

Wyatt si reca a far visita a Flo insieme a Sally. La Fulton è ancora a casa in convalescenza dopo l’intervento subito per poter donare il rene a Katie e Wyatt non impiega molto tempo a scoprire che è proprio lei la misteriosa donatrice.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere quale sarà la reazione del giovane dovremo attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.