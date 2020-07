Le anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 luglio 2020 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alla morte di Emma. Il volo nella scarpata con la sua auto infatti non le lascerà nessuna via di scampo e Thomas potrà solo guardare il burrone in fondo al quale Emma giace esanime.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 18 al 24 luglio 2020

Risalito sulla sua auto il figlio di Ridge si reca a casa di Hope, per rassicurarla che andrà tutto bene. Intanto però Brooke non riesce proprio a convincersi che il giovane sia davvero un tipo di cui fidarsi e non esita a confidare i suoi pensieri a Bill. Il magnate sembra essere perfettamente d’accordo con lei: entrambi avvertono che il sentimento che prova Thomas per Hope sia qualcosa di pericolosamente ossessivo.

Mentre i due discutono Bill riceve una telefonata da Justin e viene così a sapere della morte di Emma. Sicuramente la scoperta che la giovane, poco prima di perdere la vita in quella scarpata, aveva litigato proprio con Thomas non fa che alimentare i sospetti di Brooke.

Anche Xander, Zoe e Flo Fulton sono ormai convinti che ci sia l’uomo dietro a quella tragica morte ed arrivano a pensare che sia stato proprio lui a provocare l’incidente. Quello che Emma aveva dichiarato poco prima di voler fare avrebbe messo a rischio tutti i suoi progetti con Hope. Ma se anche vi è Thomas dietro alla morte di Emma, il suo gesto sembra non aver affatto impedito alla verità di venire a galla.

Mentre tutto lo staff della Forrester è riunito per commemorare la prematura scomparsa di Emma, Justin Barber fa notare a tutti che la polizia non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto.

Le indagini sulla sua morte infatti portano a scoprire che la donna, poco prima di morire, stava scrivendo un messaggio a Hope e questo innescherà una grande curiosità sulla giovae donna che non sarà disposta a lasciar correre senza cercare di scoprire cosa aveva da dirgli Emma di così importante.

Spoiler Beautiful: la verità su Beth/Phoebe è sempre più vicina

I telespettatori sanno bene quale fosse il contenuto del messaggio di Emma per Hope. Dopo aver scoperto la verità sullo scambio delle culle infatti, Emma aveva lasciato la casa di Zoe intenzionata a recarsi da Hope, per informarla che la sua bambina è viva e che si tratta in realtà della piccola Phoebe.

Davvero Hope e Liam saranno destinati a non sapere mai cosa è accaduto veramente quel giorno alla clinica del dottor Reese? Noi siamo sicuri che non sarà affatto così, e che presto potranno riabbracciare la loro piccola Beth. Per scoprire come questo avverrà non ci rimane che attendere altre news dall’America. L’appuntamento è quindi per la prossima settimana, con nuove anticipazioni di Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming.