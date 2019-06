Torniamo a parlare di Wyatt e Flo a Beautiful. Nelle prossime puntate in onda sugli schermi statunitensi, il fratello di Liam ascolterà una conversazione in cui si fa il nome di Beth. Anche lui, dunque, scoprirà il segreto dello scambio di culle? Ecco le anticipazioni americane della soap.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Wyatt e Flo di nuovo insieme, fra dubbi e bugie

Come sapete, Wyatt e Flo si sono ritrovati. Il figlio di Bill e Quinn, dopo una relazione che sembrava non dover finire mai con Sally Spectra, ha lasciato la stilista. Il motivo? I segreti che lei condivideva con Thomas, il quale le aveva confessato di amare Hope e di volerla conquistare.

Insomma, Wyatt ha accusato la ex di essere sleale e bugiarda, nei confronti suoi e della sua famiglia (Liam). Così, una volta troncata la storia con la rossa, è tornato dalla fidanzatina bionda delle superiori, cioè Flo. I due si sono ritrovati dopo molti anni, da quando lui lasciò Las Vegas in fretta e furia a causa degli affari della madre, senza dare spiegazioni nè dire addio alla ragazza.

Wyatt and Flo rekindle their romance and make love for the first time since Las Vegas. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/wt93iJ7cyv #BoldandBeautiful pic.twitter.com/934duPqWW7 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 29, 2019

Sia Wyatt sia Quinn sono convinti che Flo sia una persona pura e sincera, ma non sanno ancora cosa nasconde la giovane Fulton! Lei, dal canto suo, seppur felice di riavere l’amore della sua vita, ha mille dubbi e sensi di colpa per dovergli nascondere quel terribile segreto (lo scambio di culle). Come reagirebbe Wyatt se scoprisse tutto?…

Anticipazioni Beautiful, trame americane: Wyatt ascolta una conversazione tra Flo, Zoe e Xander

I dubbi di Flo potrebbero avere presto una risposta. Infatti Wyatt (come quasi tutti coloro che hanno scoperto il “fattaccio”) sorprenderà la sua ragazza a parlare di Beth con Xander e Zoe!

Wyatt demands answers when he overhears Flo, Xander and Zoe speaking about Beth. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/tl0VD98zcW #BoldandBeautiful pic.twitter.com/GBsiFjaqld — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 13, 2019

A questo punto vorrà delle spiegazioni dai tre: perchè hanno fatto il nome della sua nipotina “nata morta”?

How do you think Wyatt would react to Flo’s secret? #BoldandBeautiful pic.twitter.com/9BNn0Dp8qa — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 13, 2019

Nell’attesa di scoprire cosa avrà come risposta, noi ci poniamo un’altro quesito: se davvero anche Wyatt venisse a conoscenza dello scambio di culle, cosa farà? Rimarrà accanto a Flo mantenendo anche lui il segreto (che ormai sanno tutti!) oppure (finalmente) informerà il fratello Liam?

Beautiful, anticipazioni USA: Emma intuisce qualcosa

Intanto, qualcuno si accorgerà di qualcosa, e vorrà andare fino in fondo: si tratta di Emma che, dopo un periodo di assenza, ricomparirà nelle scene americane (il 19 giugno).

La nipote di Justin intuirà che qualcosa turba il suo ex Xander e l’attuale fidanzata Zoe. La coppia, infatti, sta attraversando un periodo di crisi, dovuto alla scoperta dello scambio di culle e alla volontà del ragazzo di raccontare la verità a Hope.

Di certo Emma vorrà indagare…