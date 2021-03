Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che non mancheranno nuovi momenti di tensione e che i colpi di scena saranno dietro l’angolo. A creare ancora scompiglio tra i protagonisti della soap sarà un misterioso delitto, che getterà dubbi e sospetti su molti personaggi.

Anticipazioni americane Beautiful: le indagini sull’omicidio

Al momento non sappiamo ancora di chi si tratti, anche se sono molti gli indizi che portano a pensare che a perdere la vita sia Vinny Walker, l’amico di Thomas. Quello che sappiamo con certezza è che saranno molti gli indiziati chiamati a rispondere alle domande del tenente Baker e del detective Sanchez, incaricati delle indagini su quella morta improvvisa.

Gli ultimi avvenimenti hanno mostrato che è stato proprio Vinny a manipolare il test del DNA di Steffy per compiacere l’amico. Questo pone Liam, Thomas e Finn in una posizione delicata e i tre non tardano a trovarsi convocati per rispondere a molte domande sul delitto.

Il test del DNA ha svelato che è Liam il padre del bimbo che Steffy porta in grembo, ma non tarderemo a scoprire che questo risultato è stato modificato da Vinny. Quale era il suo scopo? Far sì che lo Spencer tornasse tra le braccia di Steffy, in modo tale da permettere all’amico Thomas di avere campo libero con Hope.

Anche John Finnegan “Finn” avrebbe potuto nutrire del rancore verso la persona che ha manipolato il test di paternità della stilista. Pur essendosi sempre dichiarato disposto a perdonare Steffy in nome del sentimento profondo che prova per lei, appare evidente che quel test manipolato avrebbe potuto offuscare la sua gioia per quel figlio che in realtà è suo.

Spoiler Beautiful puntate straniere: sospettati anche Ridge e Brooke

Nel corso delle indagini emergeranno particolari che porteranno altri nomi nella lista dei possibili indiziati. Oltre a Liam, Finn e Thomas infatti anche Ridge si troverà a dover dimostrare la sua estraneità. Quando poi il tenente scopre che poco prima di venire ucciso Vinny ha discusso animatamente con Brooke l’elenco si allungherà inevitabilmente.

Nell’attesa di sapere se il tenente Baker e il detective Sanchez riusciranno a sbrogliare questa matassa, cari amici lettori, vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.