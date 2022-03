Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati ancora su Brooke, che si trova ad affrontare un crisi familiare profonda. Ridge, dopo aver scoperto il tradimento della moglie con Deacon, la pianta in asso e raggiunge la sua famiglia nella casa sulla scogliera. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy e Thomas alleati contro Brooke

Nelle puntate italiane di Beautiful la madre di Hope e il padre di Thomas sembrano aver finalmente ritrovato la serenità di coppia, ma le anticipazioni che arrivano da oltreoceano ci rivelano che si tratta solo di una cosa temporanea. Presto infatti Ridge scopre il tradimento di Brooke, che ha “approfittato” della sua assenza per lavoro per trascorrere la notte con il suo ex, Deacon Sharpe.

Lo stilista non digerisce bene la cosa e, anche se la Logan gli giura che tra loro non è accaduto niente di più di un semplice bacio, Ridge affronta il rivale e, quando Brooke prende le sue difese, se ne va di casa.

Dove può andare Ridge, dopo aver fatto in fretta le valigie, se non alla casa sulla scogliera? Ridge arriva da Steffy e Thomas, dove trova anche Taylor. I due ragazzi a questo punto possono manipolare il padre portandolo a credere che sia la loro madre, Taylor, e non Brooke la donna perfetta per lui.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Ridge è ferito

Quando il Forrester arriva alla casa sulla scogliera ha il volto ricoperto di lividi e tagli. Steffy, Thomas e Taylor gli chiedono cosa è accaduto e Ridge racconta loro della discussione accesa avuta con Deacon Sharpe e dell’intervento di Brooke in difesa del suo ex. Steffy coglie la palla al balzo per iniziare a screditare Brooke e, parallelamente, tessere le lodi della madre: mentre la prima è una traditrice seriale, la Hayes non gli è mai stata infedele…

Mentre Taylor prega la figlia di rispettare il momento difficile di Ridge, ed evitare di fargli pressioni, Thomas si impossessa del telefono del padre che squilla. Dall’altra parte c’è Brooke, che invia a Ridge un sms per informarlo che sta andando da lui.

Thomas esce immediatamente, con la scusa di prendere una boccata d’aria, e si mette ad aspettare la Logan. Poco dopo lei arriva e vorrebbe entrare per chiarirsi con Ridge, ma Thomas è determinato a impedirle di parlare con suo padre.

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.