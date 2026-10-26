Le anticipazioni americane Beautiful rivelano una storyline davvero intricata, che vedrà protagonisti Steffy Forrester e Carter Walton. Stando a quanto riportato dagli spoiler d’oltreoceano infatti, ben presto i due penseranno che i rispettivi matrimoni siano ormai giunti al capolinea, e finiranno per trascorrere una notte insieme. Il tradimento però, lascerà dietro di sé un dettaglio che nessuno dei due potrà ignorare: Steffy scoprirà di aspettare un figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame americane Beautiful: Steffy e Finn in crisi

Il matrimonio tra Steffy e Finn tornerà a vacillare, e dopo le incomprensioni passate legate alla presenza di Sheila Carter, ed il successivo riavvicinamento tra i due, la coppia tornerà ad allontanarsi.

La crisi tra loro diventa insanabile quando Steffy scopre che il medico è il genitore biologico di Luna Nozawa. Se da un lato neppure lei – fino a pochi attimi prima – sapeva che la sua relazione breve con Poppy fosse sfociata in una gravidanza, dall’altro la figlia di Ridge appare sconvolta all’idea che la ragazza che l’ha sequestrata, drogata e minacciata, è in realtà figlia dell’uomo con il quale ha costruito una famiglia.

Steffy – che in passato aveva “perdonato” a Finn il fatto di essere figlio di Sheila, non può perdonargli di essere anche il padre di Luna!

Carter e Daphne, unione senza figli a rischio: news Beautiful

Su un altro fronte troviamo Carter e Daphne, distrutti all’idea di non poter mai avere un figlio, a causa della sterilità da menopausa precoce della donna. La coppia è distrutta all’idea che non potranno mai diventare genitori, tanto che l’avvocato prospetta più volte alla moglie l’idea di intraprendere la strada di una madre surrogata, proponendole Steffy come candidata ideale per realizzare il loro sogno. Non è dello stesso avviso Finn, che fin dall’inizio si mostra contrario al progetto, sebbene vi sia un rapporto di amicizia che lo lega alla coppia.

Il matrimonio tra Carter e Daphne attraversa un momento buoi, e l’avvocato – distrutto al pensiero di separarsi da lei – finisce per sfogarsi con Steffy. La vicinanza tra loro, e la consapevolezza di un periodo di profonda crisi che entrambi stanno vivendo con i rispettivi partner, giocano ai due un brutto scherzo: Steffy e Carter finiscono a letto insieme.

Il mattino successivo i due si ripropongono di dimenticare quanto accaduto tra loro, e di non rivelare mai ai partner il tradimento, ma ben presto accade qualcosa che sconvolge i loro piani: Steffy scopre di aspettare un figlio, ed è convinta che il padre sia proprio Carter.

Il piano di Carter mette in crisi Steffy: trame Beautiful

Come fare per risolvere la questione “gravidanza” senza dover confessare il tradimento, e di conseguenza vedere la parola “fine” sui rispettivi matrimoni? L’avvocato ha già in mente la soluzione, ovvero fare in modo che Steffy risulti essere la madre surrogata del figlio di lui e Daphne.

La figlia di Ridge inizialmente si oppone, convinta di non riuscire a staccarsi da quel bambino veramente suo, che avrà portato in grembo per nove mesi. La giovane ritiene poi impossibile ingannare il marito, che in qualità di medico pretenderà di visionare cartelle ed esami della gestazione. Se da un lato questa soluzione prospettata da Carter permetterebbe a lui e a Daphne di avere il bambino a lungo desiderato, dall’altro potrebbe finire per segnare definitivamente la fine del matrimonio di Steffy. Quale piega prenderà questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.