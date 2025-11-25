Sarà un vero e proprio colpo di scena quello che attende i fans di Beautiful nelle prossime settimane. Dopo aver creduto a lungo che Steffy abbia ucciso Sheila, scopriremo che la Carter è in realtà ancora viva. Ma chi è morto al suo posto?

Trame americane Beautiful: Sheila non è morta

Un primo segnale del fatto che Sheila Carter fosse ancora viva lo avevamo avuto nel momento in cui Deacon aveva notato che il cadavere della donna aveva 10 dita dei piedi: un dettaglio che aveva fatto sospettare a Sharpe che in realtà la persona uccisa da Steffy non fosse la sua amata.

Sheila è davvero morta? La domanda era inevitabilmente affiorata, anche se la visione fugace di Deacon poteva far pensare a uno scherzo dell’immaginazione. Nei prossimi episodi però, il mistero sarà svelato e con nostra grandissima sorpresa scopriremo che la donna cremata non è la Carter, ma una vecchia conoscenza.

Beautiful news: Steffy ha ucciso Sugar (e non Sheila)

I sospetti di Deacon sull’identità della donna uccisa si riveleranno fondati, così come si rivelerà fondato il suo sospetto che in realtà a rimanere mortalmente ferita a casa di Steffy sia stata Sugar. Il timore che la donna, ex guardia carceraria e vecchia conoscenza dei fans, sia stata uccisa al posto della sua amata si accenderà quando l’uomo – rovistando tra le mail di Sheila – troverà alcuni messaggi minacciosi dell’altra donna.

Coloro che ricordano Sugar, sanno bene che la donna fu al fianco di Sheila nel 2003, e dopo averla aiutata a evadere collaborò con lei in occasione del rapimento di Ridge, Brooke e Nick Marone. Oggi la sua presenza torna a inquietare i Forrester, chiamati a fare ancora i conti con l’inquietante consapevolezza che Sheila è ancora libera e in grado di colpirli negli affetti più cari. Se da un lato Steffy dovrà preoccuparsi per la salute mentale del fratello, messa a dura prova da un rapporto con Hope sbilanciato, dall’altro anche la madre biologica di Finn tornerà a rappresentare per lei un problema.