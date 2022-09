Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Sheila Carter, che dopo la fuga di Finn aveva fatto perdere le sue tracce. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Finn riesce a fuggire e raggiunge Steffy

Sheila non perde occasione per mostrare il suo carattere diabolico e, dopo essersi liberata di Li, è riuscita a prendere Finn e portarlo in una clinica dove avrebbe potuto assisterlo senza il rischio di essere scoperta dalla polizia. La donna, con l’aiuto di Mike, tiene così il figlio “segregato” nella clinica, ma Finn riesce a fuggire e raggiungere Steffy, che ormai lo crede morto.

La reazione della giovane Forrester quando si trova davanti il marito è ovviamente di grande sorpresa, e dopo un attimo in cui teme possa trattarsi del fantasma di lui, i due si lasciano andare a un emozionante bacio nella stupenda cornice monegasca.

Anticipazioni americane Beautiful, la fuga di Sheila

Sheila non sa che Li è sopravvissuta, ed è stata soccorsa da Bill. Sono proprio loro che la rintracciano in clinica e intervengono liberando Finn. Lo Spencer accompagna poi il ragazzo a Monaco da Steffy, mentre Li viene lasciata a fare la guardia a Sheila, in attesa dell’imminente arrivo della polizia. Viene però sorpresa da Mike, la guardia carceraria che già in passato aveva reso possibile l’evasione di Sheila, che sorprende Li alle spalle permettendo alla Carter di fuggire.

Sheila elabora un nuovo diabolico piano, per far perdere le sue tracce: far credere a tutti che un animale feroce l’abbia sbranata e cambiare identità.

La Carter fa così in modo che venga ritrovato un dito del suo piede e si “trasforma” indossando una parrucca rossa, una maschera al silicone e degli occhiali neri. La “nuova” Sheila è così irriconoscibile, tanto da riuscire a ingannare anche chi l’ha già conosciuta nella sua “vita precedente”. Se ne accorgerà ben presto Deacon Sharpe!

Sheila pensa infatti che Deacon sia il solo ad esserle amico e, anche se lui aveva rotto ogni rapporto dopo aver appreso il modo feroce in cui la donna si era avventata su suo figlio Finn e su Steffy, sa bene che è il solo che può ancora aiutarla.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Deacon affascinato dalla “signora in rosso”

Sheila si dirige così a casa di Deacon e lo incanta con belle parole. La misteriosa donna dalla chioma rossa affascina lo Sharpe e i due finiscono a letto insieme. Solo dopo aver fatto l’amore con lui, Sheila si toglierà la maschera e la parrucca, rivelando così la sua vera identità. La conferma arriverà quando Deacon, osservando i piedi della donna, si accorgerà che le manca un dito.

La prova che aveva permesso alla polizia di dichiararla ufficialmente morta sarà così la stessa che permetterà a Deacon di scoprire che Sheila è viva.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.