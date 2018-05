Beautiful, anticipazioni americane. Nelle puntate di The Bold and The Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti, i telespettatori hanno da poco assistito alla proposta di matrimonio fatta da Liam a Hope. Ora la coppia annuncia il loro fidanzamento ai parenti della ragazza. Ma quali sono le reazioni di Brooke, Ridge e degli altri familiari? Lo stupore sarà una cosa comune a tutti, e di certo qualcuno non farà i salti di gioia.

Beautiful anticipazioni americane: Hope e Liam annunciano il loro fidanzamento a Brooke

Hope and Liam are spreading the news today on #BoldandBeautiful! What do you think the reactions will be? pic.twitter.com/mzBpZWOIvj — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 9, 2018

Liam, dopo aver appreso da Wyatt che Steffy e Bill stanno portando avanti una relazione clandestina, ha fatto retromarcia e cambiato direzione. Il giovane Spencer, infatti, all’oscuro della macchinazione di suo padre, aveva deciso di tornare dalla moglie e, credendo che lei gli abbia mentito per mesi, si è gettato tra le braccia di Hope. E le ha chiesto di sposarlo.

I neo fidanzati quindi, si presenteranno da mamma Brooke per darle la lieta notizia. La donna, seppur inizialmente confusa e sorpresa, appoggerà Hope e Liam. Poi spronerà la figlia a combattere per il suo amore e a sposarsi al più presto, poichè Steffy si è intromessa fin troppe volte.

Beautiful USA: Rick non è d’accordo sul matrimonio di sua sorella

A differenza di Brooke, Rick si dimostrerà particolarmente in disaccordo con la decisione della sorella di sposare Liam. Spencer infatti l’ha più volte delusa in passato, inoltre ha cambiato idea sui suoi sentimenti tropppo repentinamente: lo stesso giorno che ha chiesto a Hope di diventare sua moglie, doveva tornare a casa da Steffy.

Quindi, da buon fratello maggiore e con tutte le ragioni del mondo, Rick ha paura che Liam faccia nuovamente soffrire la sua sorellina.

Beautiful anticipazioni americane: Ridge difende Steffy e sospetta di Bill

Anche Ridge non prenderà affatto bene il fidanzamento lampo di Hope con Liam. Il padre di Steffy ha tentato diverse volte di far riconciliare la figlia col marito. Sconvolto anche lui dalla notizia, avrà un nuovo dialogo con l’ormai ex genero (che nel frattempo ha concluso le pratiche per l’annullamento del matrimonio con Steffy).

Nell’arco della “chiacchierata”, Liam gli spiegherà che ha bisogno di avere accanto una donna leale e sincera, che non lo tradirebbe mai. E quella donna è Hope.

TODAY: Steffy and Hope argue over Liam. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/cqFGTOmHhR — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 10, 2018

Ridge sospetta che dietro al ripensamento di Liam ci sia l’ennesimo inganno di Bill, ma non ha idea di che cosa abbia orchestrato stavolta il suo nemico. Così, si recherà nell’ufficio dell’editore per un “chiarimento”.

Sure that he is somehow behind his daughter’s misery, an enraged Ridge confronts Bill Spencer. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/SevmEnGJH5 #BoldandBeautiful pic.twitter.com/GgHciZuqbo — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) May 11, 2018

Avverrà una nuova scazzottata??? Staremo a vedere…