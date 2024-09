Il ritorno di Taylor a Los Angeles susciterà molte domande nei fans di Beautiful. In molti si chiederanno come mai la dottoressa Hayes abbia deciso di tornare nella metropoli californiana, visto che – fin dal suo arrivo – ribadirà più volte di non voler entrare in competizione con Brooke. Ma se il suo ritorno non sarà legato a un tentativo per riconquistare il cuore dello stilista, perché mai sarà tornata? Ebbene, la verità arriverà nei prossimi episodi, che porteranno alla luce un segreto tremendo che Taylor si porterà dentro.

Anticipazioni americane Beautiful: Taylor torna a essere amica di Brooke

Fin dal suo arrivo a Los Angeles, la dottoressa Hayes cercherà di trascorrere quanto più tempo possibile con Steffy e con i nipoti. Dopo aver fatto lo stesso a Parigi, con Thomas e Douglas, la psichiatra cercherà di dedicarsi completamente alla figlia.

Pur continuando ad amare Ridge Forrester, non intenderà affatto entrare in competizione con Brooke per conquistare il cuore dello stilista. Lui e la rivale – pur essendo tornati insieme da oltre un anno – non avranno ancora fatto il grande passo.

Per il momento la coppia non riterrà necessario tornare all’altare, e questo potrebbe rappresentare uno spiraglio per Taylor, che tuttavia non sembrerà affatto disposta a tornare in competizione con la Logan. Al contrario la dottoressa Hayes proporrà a Brooke di essere di nuovo amiche, dopo che il precedente tentativo era fallito. La sua proposta conterrà un’unica condizione: Taylor chiederà a Brooke di convincere la figlia Hope a non farsi strane idee su Finn. Ancora una volta emergerà quindi il desiderio della psichiatra di salvaguardare i suoi cari, e poter assicurare loro un futuro sereno.

Taylor a Li “sto morendo”, la sconvolgente confessione nelle prossime puntate Beautiful

Il vero motivo del ritorno di Taylor, e quell’interesse così forte di trascorrere quanto più tempo possibile con i figli e i nipoti, verrà svelato durante una conversazione della Hayes con Li Finnegan.

La psichiatra rivelerà alla consuocera il suo desiderio di confrontarsi da medico a medico e le dirà di soffrire di un’insufficienza cardiaca. “Sto morendo” le dirà.

Per il momento si tratterà di una confidenza tra le due donne. Gli spoiler americani anticipano che Steffy inizierà a sospettare che sua madre nasconda un segreto, ma Taylor si mostrerà abile a sviarla.