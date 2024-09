Dopo la fine del matrimonio tra Hope e Liam e il fidanzamento tra Thomas e Paris Buckingham, la giovane Logan farà una mossa inaspettata. Hope bacerà Finn nelle prossime puntate di Beautiful, ma la reazione del medico non sarà quella sperata.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope attratta da Finn

La figlia di Brooke maturerà un’attrazione nei confronti di Finn, un sentimento che le permetterà di superare e accettare anche il fidanzamento di Thomas Forrester con Paris Buckingham.

L’infatuazione di Hope però presenterà un grosso problema: il medico è sposato con Steffy. Agli occhi di Hope questo sarà solo un “dettaglio” al quale sembrerà non dare troppa importanza. La giovane Logan sarà infatti convinta che l’attrazione che prova per il medico sia reciproca, e che la sorellastra non meriti un uomo così al suo fianco.

Brooke preoccupata nelle prossime puntate Beautiful

L’interesse di Hope per Finn scatenerà la preoccupazione di mamma Brooke, che sarà la sola a conoscere le fantasie della ragazza. Invano la Logan senior inviterà la figlia a togliersi dalla testa il bel dottore, assicurandole che in futuro troverà la persona giusta.

Perché Hope vuole Finn?

Brooke se lo chiederà più volte e cercherà anche di capire la “molla” che potrebbe avere spinto la figlia a mostrare interesse per l’uomo sposato. Sicuramente la fedeltà e l’adorazione che lui mostra per la moglie hanno avuto un ruolo importante, ma anche gli attriti tra le due sorellastre può averla spinta a vendicarsi su di lei.

Hope riterrà che l’avversione di Steffy per la sua relazione con Thomas abbia spinto lo stilista a lasciarla, e intenderà punirla per questo?

Brooke saprà bene che anche i problemi della Hope For The Future – che continuerà a offrire prestazioni sottotono – rappresenteranno una perdita finanziaria per la Forrester Creations. Tuttavia la donna confiderà sul fatto che il successo della Brooke’s Bedroom possa compensare i buchi lasciati dalla linea della figlia, in attesa che quest’ultima possa riportarla in auge. Cosa accadrebbe se Steffy scoprisse che la sorellastra starà cercando di “rubarle” il marito?

Beautiful, spoiler americani: Finn sconvolto dal bacio di Hope

Hope però non sarà disposta ad ascoltare i consigli di mamma Brooke, e deciderà di fare di testa sua. La giovane Logan sorprenderà Finn con un bacio. In occasione dei festeggiamenti per il lancio della nuova collezione della Brooke’s Bedroom – complice qualche bicchiere di troppo – Hope approfitterà di un momento d’assenza di Steffy per baciare Finn.

Il medico non esiterà ad allontanarla, e il giorno successivo affronterà la questione con Hope, infuriato per il gesto. La minaccerà di raccontare quanto accaduto a Steffy, e solo in quel momento la ragazza realizzerà che il suo gesto potrebbe segnare la fine della sua collaborazione nella Hope for the Future. Cercherà così di convincerlo a tacere, affermando di non sapere cosa gli sia preso, ma Finn non sembrerà disposto a cedere.

Dopo l’errore commesso con Sheila, l’uomo sarà consapevole di aver riconquistato la fiducia della moglie e non intenderà lasciare che un “dettaglio” così importante possa di nuovo rovinare la serenità familiare. Cosa deciderà Finn? Lo scopriremo tra qualche settimana, quando gli spoiler Usa ci porteranno nuove anticipazioni Beautiful.