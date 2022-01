Beautiful, le ultimissime anticipazioni relative alle puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap USA? Riflettori puntati su Hope e Steffy. Se nelle puntate in onda in questi giorni in Italia la Logan junior è alle prese con i malintesi che sembrano allontanarla da Liam, gli spoiler americani ci svelano che presto la ragazza si trova ad affrontare Steffy per impedirle di allontanare Ridge da Brooke. Cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: il ritorno di Taylor preoccupa Hope

Hope ha accarezzato per un breve periodo il sogno che sua madre e Deacon potessero ricongiungersi. L’arrivo del padre naturale, con cui abbiamo scoperto Hope era sempre rimasta in contatto, ha finito per accendere in lei la speranza di rivedere finalmente i suoi genitori riuniti. Se per Hope quella nuova unione rappresentava un sogno, sicuramente per Ridge si trattava di un incubo. La gelosia dello stilista nel veder ricomparire nella vita di Brooke il suo ex è stata fin troppo evidente.

Poco dopo l’arrivo di Deacon però le cose si complicano ulteriormente, perché anche Taylor decide di rientrare a Los Angeles. A quel punto la paura che la psicologa sia tornata per riprendersi il suo posto al fianco di Ridge fa temere a Hope che sua madre possa andare presto incontro alla più cocente delusione d’amore della sua vita.

Hope si sente in colpa per aver creato quella crepa nel legame tra Brooke e Ridge attraverso la quale adesso potrebbe insinuarsi Taylor….

Per questo la Logan junior non esita a tirare fuori tutta la sua grinta. Si reca a casa di Steffy, decisa ad affrontarla. Quando giunge da lei però scopre che è in compagnia di Taylor. Madre e figlia non esitano a dirle che stanno aspettando Ridge, ormai prossimo al rientro da un viaggio di lavoro.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la decisione spetta a Ridge

Hope davanti alle parole di Steffy e di sua madre, non può che rispondere che Ridge è con Brooke, perché quello è il suo posto. La psicologa però non sembra accusare il colpo e, insieme alla figlia, ribadisce che solo Ridge potrà decidere con chi vuole stare.

La Logan junior non esiterà a difendere il matrimonio di Brooke e Ridge con le unghie e con i denti, ma sarà sufficiente? Per sapere quali sviluppi avrà questa disputa, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.