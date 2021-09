Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati sulla difficile situazione che sta vivendo Brooke. Quinn non ha esitato a elaborare un piano, con la complicità di Shauna, per distruggerle la vita. Ben presto però la Logan potrebbe avere l’occasione per vendicarsi sulla Fuller, grazie a una proposta folle che Eric farà a Quinn. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni americane: un triangolo amoroso insolito

Brooke scopre che Quinn tradisce Eric con Carter e, decisa a vendicarsi sulla sua eterna nemica e a tutelare il benessere del suocero, decide di rendere tutti partecipi della sua scoperta proprio mentre Quinn ed Eric rinnovano i voti nuziali. Le conseguenze sono facilmente prevedibili: il patriarca della famiglia Forrester, deluso e amareggiato dal tradimento della moglie, la caccia di casa.

Decide però di offrire una seconda opportunità in azienda a Carter. Il ritorno di Sheila spinge Eric a riflettere su quanto accaduto e decide di strappare le carte del divorzio, per poi chiedere a Quinn di tornare al suo fianco. Eric non sa che Carter e Quinn continuano a vedersi di nascosto. Davanti alla richiesta del marito Quinn decide, seppure a malincuore, di troncare la relazione con Carter. Anche lui non sembra disposto a rischiare ora che il capo ha scelto di concedergli una seconda chance.

Più tardi Eric scopre di avere una disfunzione erettile. Quinn lo rassicura dicendogli che gli resterà comunque accanto. La coppia organizza una cenetta romantica per siglare, per l’ennesima volta, la loro unione. Eric però, in gran segreto, convoca alla cena anche Carter. Quella che ha in mente Eric è davvero una proposta folle: il Forrester ha pensato a un triangolo amoroso che permetta a Quinn di non dover rinunciare né al matrimonio né alla passione. Nell’ascoltare la proposta di Eric i due rimangono sconcertati, ma poi accettano. Potranno continuare a vedersi con il benestare del Forrester, a patto però che la relazione rimanga segreta.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Quinn e Carter scoperti da Ridge!

Ridge non sembra affatto convinto della fedeltà di Quinn verso suo padre, e incarica Justin Barber di seguire e spiare la matrigna. Quest’ultimo non tarda a trovare le prove del tradimento di Quinn. A questo punto Ridge e Brooke non esitano a scagliarsi contro la Fuller umiliandola. L’accordo tra Eric, Quinn e Carter finisce così per ritorcersi contro la coppia, e invano il patriarca della famiglia Forrester prova a spiegare come sono andate veramente le cose. Quinn sarà umiliata da Ridge e Brooke, convinti che lei non avrebbe mai dovuto accettare una proposta del genere.

Mentre Quinn si trova al centro della bufera, viene spontaneo chiedersi cosa abbia spinto Eric a proporre ai due un accordo simile. Si sentiva in colpa per non poter più soddisfare le esigenze della moglie oppure voleva smascherarla, riportandola di nuovo tra le braccia dell’avvocato?

Gli spoiler americani annunciano grandi novità per il triangolo amoroso, con Eric, Quinn e Carter che si troveranno a dover fare i conti con un dramma importante. Di che si tratta? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.