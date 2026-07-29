Una nuova tempesta sta per abbattersi su una delle coppie “storiche” di Beautiful: Eric e Donna attraverseranno un periodo di crisi matrimoniale nel corso delle prossime puntate. Chi si intrometterà tra il Forrester senior e la Logan e (cosa più importante) riusciranno a superare anche questo ennesimo “incidente di percorso”?

Trame americane Beautiful, Eric e Donna sul punto di dividersi

Le unioni in Beautiful sembrano destinate a non avere mai il lieto fine, e se volessimo fare un elenco dei “matrimoni falliti” rischieremmo di dover compilare una lista infinita. Nei suoi 50 anni di programmazione la serie americana ci ha abituato che un “sì” non è mai per sempre, e anche le coppie che sembravano destinate a vivere la loro storia fino in fondo, difficilmente si sono salvate da questo triste destino.

Ma se qualche personaggio ci ha ormai abituato a continui cambi di partner (basti pensare a Ridge Forrester che per molto tempo sembrava incapace di scegliere tra Brooke e Taylor, o a Hope Logan che ha visto frantumarsi la sua storia con Liam a causa della forte attrazione per Thomas) ce ne sono altri che non pensavamo potessero rimanere vittime della maledizione degli amori finiti, che sembra aleggiare sulla soap.

Tra questi ultimi ci sono sicuramente Eric Forrester e Donna Logan. Sembra invece che anche per loro sia arrivato il momento di fare i conti con una crisi matrimoniale.

Il segreto di Donna fa infuriare Eric: trame future Beautiful

La storyline prende il via nel momento in cui Bill e Katie riescono ad accaparrarsi Hope Logan nella loro casa di moda. La notizia del passaggio della figlia di Brooke dalla Forrester Creations viene tenuta segreta, e solo Donna ne è al corrente. Lei pensa di tenerla nascosta al compagno, che intanto è intento a preparare la nuova couture in vista della sfilata.

Eric e Ridge scoprono che la casa di moda di Bill e Katie ha programmato la sfilata il giorno prima della loro, ma neppure questo sembra preoccupare i due Forrester, che attribuiscono questo “gioco di anticipo” dei rivali come un tentativo per accaparrarsi molti dei clienti già presenti in città per assistere al loro defilè l’indomani.

Quello che però Eric non sa ancora è che Bill e Katie possono contare su Hope Logan come stilista. Lasciata la Forrester Creations, la giovane è infatti passata direttamente alla concorrenza, e nella sfilata ha indossato il leggendario diamante che porta il suo nome, e che in passato era stato il simbolo della campagna “Hope for the future”.

Il gioiello ha fatto da cassa di risonanza per la nuova collezione di Bill e Katie, e Ridge e suo padre si vedono costretti a correre ai ripari, rimandando di qualche settimana il lancio dei loro modelli. Resta da capire se questa mossa in extremis si rivelerà sufficiente a riconquistare l’attenzione mediatica, o se oppure il debutto di Hope in casa Logan avrà un effetto domino sulla nuova collezione dei Forrester. Quel che è certo, è che Eric farà davvero fatica a digerire il fatto che Donna fosse al corrente del passaggio della nipote alla casa rivale, e abbia deciso di tacergli un dettaglio così importante. Riusciranno a ricucire il loro rapporto? Al momento gli spoiler americani mantengono il massimo riserbo. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati su questa avvincente storyline che promette di tenerci con il fiato sospeso.