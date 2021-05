Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che non mancheranno nuovi momenti di tensione e che i colpi di scena saranno dietro l’angolo. Sembra infatti che si avvicini un nuovo momento di crisi nel rapporto tra Eric e Quinn e stavolta potrebbe essere Carter a farne le spese.

Anticipazioni americane Beautiful: Quinn tradisce Eric

I problemi di coppia che da tempo sembrano emergere con costante regolarità tra Quinn ed Eric spingono la donna ad uno sfogo con Carter, avvocato e grande amico del marito. La Fuller si è avvicinata a Walton per cercare di aiutare la sua amica Zoe, che dopo aver commesso molti errori vorrebbe tornare con lui.

Ma il tentativo di dare una mano a Zoe non va nella direzione sperata e, anziché riuscire a convincere Carter a dare una nuova opportunità a Zoe, Quinn si lascia andare alla passione con l’avvocato. Ovviamente questa relazione deve essere tenuta segreta e occorre fare in modo che Eric non venga a scoprire che il suo migliore amico ha una relazione con sua moglie.

L’unica che è a conoscenza di questo rapporto clandestino è Shauna, che stando a quanto riportato dagli spoiler americani arriva a compiere un enorme sacrificio per la sua migliore amica. Il tradimento che Carter ha riservato al suo capo potrebbe costargli molto caro: Eric lo ha sempre considerato come un grande alleato ed amico. Se il patriarca della famiglia Forrester dovesse scoprire la relazione tra Carter e Quinn non sarebbe solo la moglie a farne le spese. E sembra proprio che il momento sia molto vicino…

Spoiler Beautiful puntate straniere: Brooke scopre il segreto di Quinn

Stando a quanto riportato dagli spoiler USA sarà proprio Brooke Logan, l’eterna rivale della designer di gioielli, a scoprire la relazione tra la donna e Carter. Difficile al momento dire se e come la moglie di Ridge deciderà di usare questa scottante scoperta, ma non è affatto improbabile che sceglierà di usarla per vendicarsi di tutto ciò che la Fuller le ha fatto passare.

Per sapere quali saranno le prossime mosse di Brooke e la reazione di Eric nei confronti della moglie Quinn e dell’amico Carter, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui.

Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.