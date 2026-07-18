Ci sarà aria di novità nei prossimi episodi di Beautiful, con due arrivi importanti (uno dei quali sarà rappresentato da un volto “storico” della soap a stelle e striscie, e un addio. Chi farà il suo ingresso e chi, invece, si preparerà a lasciare la serie tv americana? Continua a leggere per scoprire le ultime news The Bold and the Beautiful.

Trame americane Beautiful: arriva Electra Forrester

Il cast della serie più longeva della televisione si arricchirà con l’arrivo di Electra Forrester. Interpretata dall’attrice americana Laneya Grace, Elettra farà il suo ingresso negli episodi in onda a fine estate in Italia. La giovane risulterà essere la pronipote di Eric Forrester, ovvero figlia del figlio di suo fratello John.

Quest’ultimo – sebbene nominato spesso fin dagli albori della soap – è apparso solo in alcuni episodi andati in onda nel 2014. I fans più attenti ricorderanno che l’uomo aveva un figlio, John Forrester junior, che è appunto il padre di Electra. In questo intricato quadro familiare, Ivy Forrester si colloca come la zia paterna di Electra.

L’attenzione della produzione a introdurre nel cast una protagonista inedita, ma soprattutto estranea a quelli nati all’interno della casata nel corso dei decenni, sembra lasciare spazio a qualche possibile intreccio sentimentale. D’altronde Electra, sebbene sia una Forrester, appartiene al ramo secondario della famiglia e non è geneticamente imparentata con i componenti principali: sarà un escamotage pensato per qualche storia d’amore all’interno del clan? Staremo a vedere.

Il ritorno di Bridget nelle prossime puntate Beautiful

Vi abbiamo accennato a un ritorno “storico” nella soap americana, e il personaggio in questione è Bridget Forrester. A interpretarla sarà ancora l’attrice americana Ashley Jones, che dal 2004 da il volto alla dottoressa.

Per lei si tratterà di un’apparizione lampo, legata all’attività promozionale per la linea “Brooke’s Bedroom”. Come anticipato, la campagna vedrà un cameo del cantautore islandese Jökull Júlíusson, frontman della band Kaleo, che sarà uno degli artisti preferiti di Bridget. La Forrester non vorrà quindi perdersi l’occasione di essere presente all’esibizione.

Pronti a dire addio a R.J.? Joshua Hoffman lascia il cast di Beautiful

Dopo aver scoperto chi saranno le new entry nelle prossime puntate italiane della soap, è il momento di svelarvi a chi dovremmo dire addio. I prossimi episodi in onda in Italia saranno gli ultimi che vedranno la presenza di R.J. Forrester: il figlio di Brooke e Ridge uscirà di scena a poco più di un anno dal suo arrivo.

Sebbene la sua permanenza non sia stata lunga, il ragazzo si è reso protagonista di trame che resteranno nella storia di Beautiful: la sua complicità con nonno Eric, quando Forrester senior sembrava destinato a un finale crudele, e più recentemente la sua storia con Luna resteranno a lungo impresse nel cuore dei fans di Beautiful. Nonostante ciò però, la produzione sembra non aver trovato il giusto spazio, e questo ha determinato l’uscita dal cast dell’attore che lo interpreta, Joshua Hoffman.

Le premesse per il suo congedo dal pubblico saranno rappresentate dallo scarso successo della linea Hope for the future, della quale ha preso le redini come stilista insieme a Zende dopo la partenza di Thomas, e dal suo disappunto sull’ingresso alla Forrester Creations di WIll Spencer. Tutto ciò lo convincerà a lasciare Los Angeles.

Sarà un addio definitivo? Sembra proprio di no, e i rumors indicano che tra qualche tempo R.J. tornerà, anche se con un nuovo volto (quello dell’attore Brayan Nicoletti).