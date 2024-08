oImportanti novità arriveranno nei prossimi episodi di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani Brooke Logan tornerà a essere testimonial della Forrester Creations. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke testimonial della Forrester Creations

Gli screzi con Ridge saranno solo un brutto ricordo per Brooke. La Logan presto tornerà a essere volto e corpo della linea di intimo di maggior successo dell’azienda Forrester: Brooke’s Bedroom.

A convincere la Logan a tornare a essere la testimonial della casa di moda sarà proprio il compagno. Lo stilista riuscirà a vincere la resilienza iniziale di Brooke, che penserà di essere ormai troppo anziana per mostrarsi quasi a nudo di fronte all’obiettivo. Ridge ribatterà che il punto di forza della campagna per la nuova linea di intimo della Forrester Creations sarà proprio quello di una bellezza senza età, che il tempo non solo non scalfisce, ma anzi migliora.

Ridge non farà mistero di vedere in Brooke la donna più bella al mondo. Le confesserà di considerarla la prova vivente che anche in età matura si può ostentare la propria bellezza e il proprio fascino in modo malizioso. Per lo stilista la compagna avrà tutte le carte in regola per diventare una “calamita” in grado di attrarre numerosi clienti, ma non tutti la penseranno così.

Steffy delusa nelle prossime puntate Beautiful

La prima a non condividere il pensiero di Ridge sarà sua figlia Steffy. La giovane Forrester dopo aver cullato a lungo l’idea di un momento “padre e figlia” in occasione del viaggio d’affari a Montecarlo per il lancio della nuova campagna promozionale, dapprima scoprirà che Brooke si unirà a loro, e poi dovrà rinunciare a partire a causa di un imprevisto, lasciando così al padre e alla matrigna l’onore di sedere sotto i riflettori.

La sorpresa più grande attenderà Steffy al loro ritorno: Ridge la informerà che sarà Brooke la testimonial della nuova linea di intimo della Forrester Creations.

Steffy non farà mistero di essere contraria all’idea che la matrigna sia il volto della Brooke’s Bedroom e cercherà di convincere il padre a desistere. Le dirà che secondo lei l’intera operazione sarà più un flashback inutile verso il passato che un’intuizione vincente.

Ridge torna a prevaricare Steffy nei prossimi episodi Beautiful

Ridge sarà sempre più convinto nel portare avanti la sua idea, e metterà Steffy – ancora una volta – davanti al fatto compiuto. Lei ripenserà alle numerose volte in cui il padre l’avrà prevaricata, prendendo decisioni unilaterali sebbene detenga solo il 20% dell’azienda. Rivedrà la scelta del padre di dare una proroga di quattro mesi alla figlia di Brooke, per salvare la sua linea “Hope for the Future“, e a quella di affidare alla compagna il ruolo di co-amministratore delegato insieme alla figlia. Brooke non aveva esitato a rifiutare l’offerta del compagno, per non alimentare ulteriormente la tensione con la figliastra, ma quest’ultima decisione sembrerà essere la goccia che farà traboccare il vaso.

Steffy inizierà a sentire che c’è “troppo Logan” alla Forrester, e le scelte fatte dal padre senza interpellare mai lei e gli altri due soci – Eric e Thomas – potrebbero spingerla a reazioni avventate. Ci sarà aria di tempesta tra Ridge Forrester e sua figlia? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno nuove anticipazioni Bold and Beautiful.