L’amicizia tra Taylor e Brooke sta per finire, e nelle prossime puntate di Beautiful le due donne saranno protagoniste di uno scontro durante il quale arriveranno alle mani. Si riaccende così l’antica rivalità tra la dottoressa Hayes e la madre di Hope, e il motivo sarà ancora una volta l’amore che le due donne hanno in comune per Ridge Forrester.

Beautiful, spoiler Usa: la mossa di Taylor insospettisce Brooke

L’amicizia tra Brooke e Taylor subirà una battuta d’arresto quando la dottoressa Hayes si recherà a Il Giardino e cercherà di spronare Deacon a farsi avanti con l’ex moglie. Taylor gli dirà che – se esiste un solo uomo sulla terra capace di far tornare a battere il cuore di Brooke – questo è lui.

Sharpe – grazie alla conversazione avuta con la psicologa – troverà il coraggio di fare una nuova dichiarazione d’amore a Brooke.

“Ti amo, ti prego torna con me” saranno queste le parole che Deacon rivolgerà all’ex moglie, che dapprima apparirà sorpresa e poi cercherà di capire chi possa aver suggerito questa mossa a Sharpe. La madre di Hope resterà profondamente delusa quando scoprirà che – a suggerire a Deacon questa nuova avance nei suoi confronti – sarà stata Taylor.

Anticipazioni Beautiful, si riaccende la rivalità tra Brooke e Taylor

Brooke non farà fatica a capire che – dietro l’iniziativa dell’amica – si nasconde in realtà un secondo fine. La madre di Hope penserà che in questo modo la psicologa abbia voluto avere campo libero per ripartire con Ridge.

A quel punto Logan si rivolgerà a Taylor e le dirà tra le lacrime “Hai finto di voler essere mia amica. Come hai potuto ingannarmi così? Mi hai fatto riavvicinare a Deacon solo per spianarti la strada con Ridge“. La dottoressa Hayes proverà a giustificarsi e convincere Brooke della sua buona fede, ma Brooke non sarà disposta a sentire ragioni.

Si riaccende così la rivalità storica tra le due donne, che dopo aver deciso di fare fronte comune contro l’influenza di Ridge torneranno in guerra per aggiudicarsi un posto nel suo cuore.

Lite furiosa tra Taylor e Brooke nelle prossime puntate Beautiful

Taylor e Brooke in passato sono state acerrime nemiche a causa dell’amore con Ridge. L’amicizia nata tra le due sembrava aver messo fine ai conflitti, ma – a quanto pare – Taylor ha solo finto di suggellare con la madre di Brooke un patto che l’avrebbe portata a stare lontano dal Forrester. Le due donne – dopo aver deciso di non voler più essere in balia di Ridge – avevano stretto un’amicizia che sembrava sincera. Ma la mossa di Taylor farà vacillare questa certezza. Davvero la dottoressa Hayes avrà agito con un secondo fine?

Ormai in preda al rancore l’una verso l’altra, Taylor e Brooke non esiteranno a rinfacciarsi i rispettivi errori del passato. Taylor ricorderà a Brooke che ha avuto molte possibilità con Ridge ma le ha sprecate tutte, e lui merita una donna che lo ami davvero. La lite tra le due amiche si farà sempre più accesa, e inizieranno a spingersi a vicenda. Fortunatamente arriverà Ridge, che prima le dividerà poi chiederà spiegazioni.

Come finirà questa storia? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove anticipazioni Beautiful.