Le anticipazioni di Beautiful dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 ci svelano che assisteremo alla decisione ufficiale tra Ridge e Brooke. Sebbene entrambi si mostrino profondamente addolorati per l’epilogo del loro matrimonio non possono fare a meno di ammettere la sconfitta e firmare i documenti che ufficializzano il loro divorzio.

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 27 febbraio al 5 marzo 2021

Se sul piano sentimentale Ridge ne esce sconfitto, altrettanto non possiamo dire per quello lavorativo. Alla Forrester infatti non mancano le iniziative. Thomas, sempre più ossessionato da Hope, è determinato a fare di tutto perché la figlia di Brooke torni a lavorare alla casa di moda. Steffy si mostra piuttosto scettica su questa possibilità, ma Hope ritiene che il miglior modo per controllare che tutto proceda secondo i suoi desideri sia proprio quello di stare vicino al ragazzo.

Il figlio di Ridge, dopo aver promesso anche a Zoe di farla rientrare alla Forrester, propone così al padre di ridare vita alla collezione “Hope for the Future“. Ridge sa bene che la Forrester non può permettersi di finanziare contemporaneamente sia la collezione alla quale lavora Steffy che l’altra, ma Thomas sembra trovare la soluzione. Una sfida tra le due potrebbe rivelare quale sia quella migliore sulla quale puntare: questa è l’idea che Thomas confida anche a Hope. Steffy, dal canto suo, teme che il fratello non prenda troppo seriamente quella sorta di sfida e che per lui si tratti solo di una nuova occasione per poter stare vicino alla ragazza che ama. Neppure Ridge sembra riuscire a convincere sua figlia del contrario.

Le tante malefatte del passato spingono però Hope a rifiutare Thomas come stilista, anche se la preoccupazione di Liam al pensiero che la moglie finisca per cedere ed accettare di lavorare al fianco del suo rivale non accenna a diminuire. Per mettere in guardia Thomas sui pericoli che corre se solo pensa di approfittarsi della situazione Liam si reca così alla Forrester ed affronta a viso aperto il suo nemico, promettendogli di tenerlo d’occhio.

Ma ben presto deve realizzare che il suo intervento non ha sortito l’effetto sperato: Thomas prosegue per la sua strada per niente intimorito dalle minacce di Liam e chiede a Hope di lavorare con lui.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: quali sono i piani di Thomas?

Hope rifiuta nuovamente di lavorare al fianco di Thomas, ma il ragazzo sembra non voler demordere. Nel frattempo Liam prova ad insistere con Steffy perché lei provi a scoprire quali sono le reali intenzioni del fratello. I due insieme decidono di recarsi a casa di Vinny, nella speranza che Thomas possa essersi confidato almeno con l’amico.

Hope rifiuta nuovamente di lavorare al fianco di Thomas, ma il ragazzo sembra non voler demordere. Nel frattempo Liam prova ad insistere con Steffy perché lei provi a scoprire quali sono le reali intenzioni del fratello. I due insieme decidono di recarsi a casa di Vinny, nella speranza che Thomas possa essersi confidato almeno con l'amico.

Per sapere se questo viaggio porterà i risultati sperati però, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui.