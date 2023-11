Da tempo Italia Uno è diventata la rete italiana di riferimento per tutti gli appassionati di cinema fantasy e action. A volte questi due elementi si combinano dando origine a pellicole piuttosto originali, che fondono, più o meno bene, invenzione e realtà. E’ certamente così per Battleship, un film diretto da Peter Berg nel 2012 che vede il grande Liam Neason nel ruolo del protagonista.

La tematica delle forze terrestri che combattono alieni malvagi non è di sicuro nuova nel cinema anzi, è un classico senza tempo, tuttavia qui viene resa in maniera spettacolare e, sotto certi aspetti, inedita. La retorica americana in verità non manca, ma tutto sommato l’opera è gradevole.

Battleship va in onda nella prima serata di Venerdì 24 Novembre: di seguito trama, cast e curiosità principali.

Battleship: la trama in breve e il cast

Una flotta aliena scende sul nostro pianeta per prepararsi ad invaderlo. L’operazione inizia nel magnifico scenario hawaiano, dove si tiene un’esercitazione della Marina statunitense e giapponese. All’ammiraglio Shane e al tenente Hopper l’improbo compito di difendere l’umanità fino alla vittoria.

Per quanto riguarda il cast, affiancano Liam Neeson, fra gli altri, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Josh Pence, Hamish Linklater, Leni Ito, Reila Aphrodite e Gary Grubbs. Il film inoltre, segna il debutto come attrice della cantante Rihanna.

Le curiosità sul film

Queste sono le curiosità che dovete assolutamente conoscere su Battleship: