Mediaset ha annunciato l’arrivo di due nuovi show in prima serata. Quali? “Battiti Live Spring” e “Super Karaoke”, entrambi realizzati a Ferrara. Al timone? Michelle Hunziker. Ecco cosa sappiamo dei due attesissimi programmi.
Battiti Live Spring: quando in onda, chi conduce e quali gli ospiti?
Mediaset lancia Battiti Live Spring, una speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. La conduttrice? Michelle Hunziker. Insieme a lei: Alvin.
Chi saranno gli ospiti? Ebbene sul palco saliranno oltre 40 artisti tra i più importanti della scena musicale. Nel lungo elenco degli artisti svettano nomi quali: Annalisa, il vincitore del Festival di Sanremo ovvero Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh, Samurai Jay. Nei prossimi giorni, però, scopriremo tutto il cast artistico e le date di messa in onda dello show musicale che ci traghetterà verso l’estate.
Super Karaoke: che cos’è e chi conduce?
Dopo Battiti Live Spring andrà in onda, sempre dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, Super Karaoke. Di cosa si tratta? Di un dei format più iconici e popolari della televisione italiana che torna in una veste completamente rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker. Vi ricordate il Karaoke di Fiorello? Ecco il format partirà proprio dal celebre programma degli anni 90
Eventi musicali in piazza a Ferrara
Come mai proprio Ferrara? Quando verranno registrati questi grandi eventi musicali in onda su Canale 5? Non ci sono ancora informazioni certe in merito. Occorrerà tener monitorati i canali Mediaset e quelli istituzionali della città estense. Ad oggi si sa solo che dal 20 al 22 marzo in piazza Trento Trieste si alterneranno i protagonisti della musica italiana per un grande evento organizzato per festeggiare i cinquant’anni di Radio 105.
In questo contesto, serate di grande festa per tutta la città, completamente gratuite per i fruitori, la piazza diventerà un set televisivo per le reti Mediaset, che trasmetterà la manifestazione in televisione nel mese di aprile. Le serate principali di registrazione si terranno dal 20 al 22 marzo, seguite da ulteriori appuntamenti il 26 e 27 marzo. Queste ultime due serate verranno dedicate al karaoke.