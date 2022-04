Cosa accadrà stasera, lunedì 18 Aprile 2022, giorno di Pasquetta, al Battiti Live MSC 2022? Quale sarà, per la terza puntata, la scaletta prevista per l’uscita in scena dei cantanti? Ecco tutte le anticipazioni sullo show musicale di Italia 1 condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis.

Battiti Live MSC 2022: stasera la terza puntata

Anche a Pasquetta continua l’appuntamento con il Battiti Live MSC 2022, l’evento musicale itinerante organizzato su una nave MSC Crociere. La visione dello show sarà disponibile sia su Italia 1, ma anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play, dove è possibile trovare anche le esibizioni precedenti dei propri beniamini. Il viaggio, condotto da Elenoire Casalegno e dalla iena Nicolò De Devitiis vedrà salire sul palco artisti del calibro di: Fedez, La rappresentante di lista, Riki e Tommaso Paradiso. Chi si esibirà questa sera? Quali cantanti sono in scaletta? Ebbene a tenerci compagnia prima del rientro al lavoro dopo il fine settimana di Pasqua vi saranno:

Fedez Noemi Tommaso Paradiso Achille Lauro La rappresentante di Lista Kungs Fred De Palma Tananai Fabrizio Moro Gué Tancredi Riki Tecla Federico Rossi Justin Quiles Michele Bravi Gemelli Diversi Lum!x

Quali canzoni ascolteremo? Molte quelle di Sanremo come Ciao ciao o Sesso occasionale rispettivamente de La rappresentante di lista e di Tananai. Altra canzone del Festival sarà quella di Achille Lauro che si esibirà sulle note di Domenica. Poi? Spazio a nuovi singoli o grandi successi che sono pronti ad infiammare ancora una volta i telespettatori e a spingerli a ballare e cantare nel proprio salotto di casa. Con queste premesse, pertanto, risulta ormai chiaro come l’appuntamento serale sia davvero imperdibile.

Le anticipazioni della prossima puntata

Dopo Malta e la tappa a Barcellona, per la prossima puntata, l’ultima della stagione, la nave del Battiti Live MSC approderà a Marsiglia. Qui si chiuderà il percorso di quella che è una vera e propria crociera sul Mediterraneo. La puntata che andrà in onda successivamente, invece, sarà un vero e proprio best of di quanto andato in onda precedentemente, un recap del viaggio compiuto e degli artisti incontrati.