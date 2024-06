Al via il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 con tre serate di grande musica in programma a Molfetta. Il il festival musicale più atteso dell’estate quest’anno ha scelto come location per la prima volta da Molfetta, una delle più importanti città marinare del Mediterraneo. Ecco tutti gli ospiti e i cantanti delle puntate.

Radio Norba Cornetto Battiti Live, date e conduttori

L’attesa è finita: il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024 entra nel vivo con la prima delle tre serate di grande musica in programma il 21, 22, 23 giungo a Molfetta, una delle più importanti città marinare del Mediterraneo, pronta a entrare nel cuore della musica con le hit che ci accompagneranno per tutta la prossima estate. Sul palcoscenico dell’evento musicale tra i più attesi dell’estate ci saranno per la prima volta Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Come sempre la direzione è affidata ad Alan Palmieri con la regia di Luigi Antonini. Le puntate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive.

La messa in onda delle puntate è prevista per il mese di luglio per la prima volta su Canale 5. Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico accompagnati per l’occasione da un corpo di ballo di primissimo livello guidato da Federica Posca con tantissimi allievi di Amici 24 e non solo.

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024, tutti i cantanti ospiti

Ecco la lista completa di tutti i cantanti ed artisti ospiti del Radio Norba Cornetto Battiti Live in programma a Molfetta:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Baby K

Benji & Fede

Benjamin Ingrosso

BigMama

Boomdabash

Blue

Capo Plaza

Clara

Cioffi

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Darin

Dotan

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Guè

Holden

Il Volo

Irama

Matteo Paolillo

Michele Bravi

Mida

Mietta

Mr.Rain

Nek

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rhove

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Tananai

The Kolors

Tony Effe

Da segnalare on the road la presenza di Angelina Mango e Geolier.

Battiti Live 2024, lo sponsor è ancora una volta Cornetto Algida

Per il quarto anno consecutivo di Battiti Live 2024, Cornetto Algida è lo sponsor del festival dell’estate con una partnership che suggella la vicinanza e la grande attenzione all’universo musicale da parte del brand icona dell’estate all’italiana. Una vicinanza e una collaborazione che quest’estate risuona sulle note di “Karma”, colonna sonora della campagna pubblicitaria estiva 2024 di Cornetto con il nuovo singolo della band The Kolors, eletta anche come sigla ufficiale di Battiti Live.

Cornetto Algida sarà presente durante le serate di Battiti Live con due speciali corner brandizzati in cui sarà possibile immergersi in un contesto estivo in perfetto stile Cornetto. Entrambi i corner, uno all’interno del villaggio sponsor e l’altro nell’area hospitality del backstage, daranno l’opportunità di scattare delle foto ricordo e scartare l’iconico cono gelato in una cornice personalizzata dal brand icona dell’estate italiana.