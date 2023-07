Tutto pronto per la seconda puntata di Battiti Live 2023, la kermessa canora dell’estate organizzata da Radio Norba condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e trasmessa in prima serata su Italia1. Ecco tutti gli ospiti della puntata di stasera, martedì 11 luglio 2023.

Battiti Live 2023, la seconda puntata dell’11 luglio su Italia1

Martedì 11 luglio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di “Radio Norba Cornetto Battiti Live“, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha fatto registrare un vero e proprio record di ascolti, il festival musicale dell’estate italiana torna a far cantare il pubblico da casa con le canzoni più trasmesse ed ascoltate dell’estate 2023.

Una scaletta ricca di ospiti e cantanti quella della seconda puntata dei Battiti Live 2023. A fare da cornice alla serata lo splendido scenario del lungomare della città vecchia di Bari. Ecco i cantanti protagonisti: Fedez, Annalisa, Articolo 31 con “Disco Paradise”, ma anche i rispettivi singoli tra cui “Mon Amour”. E ancora: Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin. Spazio alla musica dance di Gabry Ponte, ex Eiffel 65, la voce di Gaia, Gianmaria e il nuovo singolo de Il Pagante. Dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivano Federica e Wax. Infine tra gli ospiti anche Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Mr Rain, Sangiovanni, Wayne.

Battiti Live 2023 seconda puntata: dove vederlo in chiaro e streaming

Non solo, durante la seconda puntata di Battiti Live spazio anche alle esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Questa settimana tra gli ospiti ci sono: Elodie e Marco Mengoni con la super hit “Pazza musica” da Giovinazzo. Infine i The Kolors con “Italodisco” da Vieste.

Dove seguire Battiti Live 2023? La seconda puntata è trasmessa dalle ore 21.20 in chiaro in prima serata su Italia 1. La kermesse è disponibile anche in streming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure è possibile seguire l’evento su RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky).