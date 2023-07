Tutto pronto per il quarto appuntamento di Battiti Live 2023, la kermesse musicale dell’estate organizzata da Radio Norba e trasmessa in prima serata su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni, i cantanti e la scaletta degli ospiti della puntata di stasera, martedì 25 luglio 2023 trasmessa in prima serata su Italia 1.

Battiti Live 2023 stasera in tv su Italia: gli ospiti di martedì 25 luglio

Martedì 25 luglio 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata di “Radio Norba Cornetto Battiti Live“, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La kermesse musicale si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate complice la partecipazione di grandissimi nomi della musica italiana ed internazionale. Da segnalare anche la partecipazione di Mariasole Pollio.

Ma entriamo nel vivo con la scaletta di tutti i cantanti protagonisti della quarta puntata del festival musicale dell’estate di Italia1. Ecco gli ospiti di stasera che si alterneranno sul palcoscenico allestito sul lungomare di Bari:

Mr. Rain,

Carl Brave,

Irama,

Gabry Ponte,

Tiromancino,

Emis Killa,

Achille Lauro,

Rose Villain,

Rkomi,

Sangiovanni,

Angelina,

Baby K,

Leo Gassmann,

Mara Sattei,

Ariete,

Enula,

Claude,

Ciccio Merolla,

Berna.

Battiti Live 2023 quarta puntata: dove vederlo in chiaro e streaming

Durante la quarta puntata di Battiti Live 2023 non mancheranno anche le esibizioni on the road. Questa settimana protagonista delle esibizioni on the road da alcune delle più belle ed apprezzate località della Puglia sono: Fedez, Annalisa, Articolo 31 con “Disco Paradise” da Taranto. Infine Marco Mengoni ed Elodie con la super hit “Pazza Musica” da Giovinazzo, mentre Matteo Paolillo da Peschici.

Dove seguire Battiti Live 2023? La quarta puntata della kermesse musicale di Radio Norba è trasmessa dalle ore 21.20 in chiaro in prima serata su Italia 1. Non solo, la puntata è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity oppure su RadioNorba TV (canale 730 di Sky) e su TeleNorba (canale 510 di Sky).