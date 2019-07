Nuovo appuntamento con “Battiti Live 2019“, la kermesse canora dell’estate condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 10 luglio 2019.

Battiti Live 2019 a Brindisi: anticipazioni

Mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 21.15 nuovo appuntamento con Battiti Live, l’evento musicale dell’estate 2019 trasmesso in prima serata su Italia 1. Dopo la prima serata, andata in onda da Vieste, questa settimana i conduttori Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci arrivano nella splendida città di Brindisi. Una seconda tappa che si preannuncia imperdibile registrata nella piazza Lenio Flacco di Brindisi dove è stato allestito il palcoscenico per la seconda puntata del Radionorba Battiti Live.

Prosegue così il lungo viaggio musicale dell’estate, che questa settimana è dedicato alla musica hip hop e rap. Ecco gli ospiti attesi sul palcoscenico di Brindisi.

Battiti Live a Brindisi: ospiti

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito in piazza Lenio Flacco a Brindisi. A cominciare da J-Ax tra gli indiscussi protagonisti dell’estate 2019 con la sua hit “Ostia Lido”, Baby K che è tornata giusto in tempo per far cantare e ballare tutti sulle note di “Playa”. E ancora Clementino e Tormento e la nuova rapper emergente Chadia Rodriguez, tra i fenomeni musicali di quest’anno.

Non solo rap durante la seconda tappa dei Battiti Live, visto che sul palcoscenico ci sarà anche Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici 18 di Maria De Filippi. Con lui anche Emma Muscat e Biondo e direttamente da Sanremo 2019 Achille Lauro con il nuovo singolo “C’est la vie”.

Ma il parterre di ospiti non finisce qui. Sul palco sono attesti anche Gabry Ponte, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la hit “Jambo”, Anna Tatangelo, Luca Carboni, Federico Zampaglione e il giovanissimo Aiello.