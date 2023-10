Manca poco al ritorno de ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘, giunti alla quarta stagione. La fiction di successo targata Rai, vede ancora una volta protagonista le storie dell’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann. Vediamo insieme quando andrà in onda, il numero di puntate e la trama.

I Bastardi di Pizzofalcone 4: anticipazioni, quando in tv, cast e trama

‘I Bastardi di Pizzofalcone’ sono pronti a tornare in tv in prima serata da lunedì 23 ottobre 2023. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi), è scritta da Salvatore Basile, Angelo Petrella, Paolo Terracciano e Massimiliano Governi. Saranno quattro gli episodi della nuova stagione, in cui verranno mostrati quattro omicidi, uno per puntata. Tutto ruota intorno all’ispettore Lojacono interpretato da Alessandro Gassmann. Nel cast ci sono anche Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto, Tosca d’Aquino (Ottavia Calabrese), Massimiliano Gallo (Luigi Palma), Gianfelice Imparato, Simona Tabasco e Gennaro Silvestro.

Lo stesso Alessandro Gassmann ha postato sul suo profilo X (ex Twitter) un video in cui annuncia l’inizio della nuova stagione: “Dove ci eravamo lasciati? 23 ottobre – su RaiUno – I BASTARDI tornano. Quarta stagione“.

Dove ci eravamo lasciati? 23 ottobre – @RaiUno – I BASTARDI tornano. Quarta stagione. 🎥🎥🎥🎥 pic.twitter.com/8KzcIBHZQu — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) October 13, 2023

La trama della nuova stagione

Ma dove eravamo rimasti? La terza stagione si era conclusa con Lojacono che era apparso legato e insanguinato in un hangar deserto.

Gli episodi della quarta stagione mostreranno come viene sottoposto a torture, drogato e privato dei suoi contatti più cari. Tutti lo crederanno morto mentre l’ispettore, in preda al delirio e al dolore, farà di tutto per rimettersi in piedi in un viaggio ai confini della legge. Il suo nemico, Rocco Squillace, lo minaccia di ammazzare la figlia Marinella se si avvicinerà a lei o ai colleghi di Pizzofalcone. In realtà però non sarà solo perché saranno proprio i suoi colleghi a indagare in gran segreto sul suo passato fino a capire le mosse del suo nemico che lo tiene ‘prigioniero’ e sotto scacco.

Dove vedere i Bastardi di Pizzofalcone 4?

Sarà possibile vedere i quattro nuovi episodi de ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘ in prima serata su Rai1 ogni lunedì dal 23 ottobre. La serie è anche fruibile in streaming su Raiplay quando e dove si vuole. Basta avere una connessione internet.

Dove è girato I bastardi di Pizzofalcone?

A dicembre dello scorso anno erano iniziate le riprese della quarta stagione della serie che sarà ambientata sempre a Napoli. Si è infatti girato sulle scale di Montesanto, a pochi passi dalla stazione della Funicolare, e sul Corso Vittorio Emanuele. Come abbiamo visto nella terza stagione, il Commissariato di Pizzofalcone invece è stato ricreato nel Palazzo Carafa di Santa Severina mentre Largo Sellaria è l’abitazione di Lojacono.