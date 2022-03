La Nazionale Basket Artisti e la Nazionale Italiana Cantanti scendono in campo durante il “Basketball Against War”, una partita di pallacanestro che vuole fare centro nel cuore degli italiani che dovranno mobilitarsi urlando “No War” e sostenere con un piccolo contributo la raccolta fondi per aiutare i profughi in fuga dalla guerra grazie alle operazioni di soccorso coordinate da Progetto Arca Onlus.

Basketball Against War: Nazionale Basket Artisti e Nazionale Italiana Cantanti per l’Ucraina

Le immagini e le notizie che arrivano dall’Ucraina stanno sensibilizzando il mondo intero. Non si può restare indifferenti alla tragedia che si sta consumando in Ucraina. Ecco perché la Nazionale Basket Artisti e la Nazionale Italiana Cantanti hanno deciso di scendere in campo per un incontro di basket solidale: “Basketball Against War”.

“Davanti a questa situazione tragica che vede coinvolti migliaia di bambini e donne che fuggono dalle bombe e dalla distruzione non si può rimanere fermi – dichiarano Simone Barazzotto e Gianluca Pecchini direttori dei due sodalizi – i nostri artisti hanno subito accolto l’invito a partecipare. Una rappresentativa della Nazionale Cantanti e de La Partita del Cuore/Umanità senza Confini Onlus in questi giorni ha accompagnato la carovana umanitaria di Progetto Arca fino a Sirét, al confine con l’Ucraina per dare i primi aiuti. Tante persone hanno bisogno e noi dobbiamo essere pronti ad aiutarle”.

A sostegno dell’evento è sceso in campo, in qualità di sponsor tecnico, il marchio di abbigliamento sportivo Givova che ha realizzato per l’occasione una divisa dedicata all’evento con i colori giallo e blu della bandiera ucraina. Tra i sostenitori della manifestazione solidale a favore della popolazione ucraina sono scesi in campo anche la onlus Partita del Cuore/Umanità senza Confini Onlus, Milanosport Spa e MSP Italia.

Biglietti, data e luogo dell’evento di solidarietà

La partita di basket “Basketball Against War” avrà luogo Venerdì 18 Marzo dalle ore 20.00 presso l’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido). Il biglietto per assistere all’incontro tra tre squadre miste formate da Nazionale Basket Artisti, Nazionale Italiana Cantanti e Team Influencer ha un costo di 10 euro (posto unico). I biglietti sono già disponibili online sulla piattaforma www.clappit.com.

È partita inoltra una Ticket Challenge lanciata da influencer e artisti, con l’obbiettivo di vendere tutti i biglietti in prevendita. L’accesso all’Allianz Cloud sarà consentito esclusivamente con Super Green Pass e mascherine di protezione di tipo FFP2, nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid. L’apertura dei cancelli del palazzetto è alle ore 18,30.

Vip in gara e conduttore della serata “Basketball Against War”

A condurre la serata sarà Dj Ringo assieme a tanti amici delle radio e delle tv. Tanti i personaggi televisivi, cantanti, sportivi, influencer e giornalisti che hanno dato la loro adesione all’evento. Tra questi ci sono: Enrico Ruggeri, Roberto Ciufoli, Simona Molinari, Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro, Marcello Sacchetta, Moreno, Antonello Riva, Stefano Meloccaro, Marco Cattaneo, Giorgio Borghetti, Jonis Bascir, Valentina Vignali, Pippo Palmieri, Boosta, Fabrizio Ambrassa, Pablo Trincia, Stefano Nosei, Jaki Dale, Giovanni Fois, Alessandro Della Giusta, Leonardo Decarli, Andrea Rock, Zw Jackson, Sergej GK.

Il Progetto Arca Onlus per i profughi ucraini

Il Progetto Arca Onlus per i profughi ucraini si sta concretizzando attraverso l’allestimento di un campo di primo soccorso nella città di Sirèt in Romania a 1 km dall’Ucraina per offrire pronta accoglienza, cibo e beni di prima necessità ai profughi che attraversano il confine. Garanzia di un supporto dedicato alle tante mamme e ai loro bambini rimasti soli perchè mariti e padri sono al fronte per difendere la loro terra.

Il progetto prevede inoltre il garantire loro un viaggio sicuro e facilitare il ricongiungimento di famiglie ucraine che hanno parenti nel nostro Paese. Preparazione dell’accoglienza in Italia delle famiglie in arrivo mettendo a disposizione strutture ed equipe multidisciplinari.

Il numero solidale per le donazioni

È già attivo inoltre il numero solidale 45527, dove sarà possibile effettuare donazioni fino al 31 Marzo 2022, donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro.