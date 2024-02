In Barry Seal – Una storia americana, un eccellente Tom Cruise porta sul grande schermo la storia vera, seppur con qualche invenzione, dell’incredibile vita di Barry Seal, un talentuoso pilota d’aerei altrettanto bravo a mettersi nei guai, che finì vittima di situazioni di cui perse completamente il controllo.

La pellicola del 2017 diretta da Doug Liman, presenta la giusta dose di azione, avventura, dramma ed effetti speciali, tale da calamitare l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine. Barry Seal – Una storia americana va in onda nella prima serata di Domenica 4 Febbraio su Italia Uno. Di seguito vi diciamo chi era davvero il protagonista del film.

Barry Seal – Una storia americana: la trama in breve e il cast

Barry Seal è uno scaltro pilota d’arei di linea che, ad un certo punto, viene reclutato dalla Cia per guidare sotto copertura operazioni di grande importanza. Atterrato in Colombia durante una ricognizione, l’uomo si lascia assoldare da pericolosi narcotrafficanti ed entra in contatto con il famigerato Pablo Escobar.

Per quanto riguarda il cast, affiancano Tom Cruise, fra gli altri, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Sarah Wright, Jayma Mays, Connor Trinneer, Caleb Landry Jones, Benito Martinez, April Billingsley e Jed Rees.

La storia vera dietro al film: chi era Barry Seal

Nel film, Tom Cruise, come anticipato, veste i panni di una persona realmente esistita: questa, in breve, la sua storia.

Nato in Louisiana nel 1939, Barry Seal dimostrò fin dalla tenera età un innato e non comune talento come pilota d’aerei. Già da adolescente guidava questi mezzi con una incredibile padronanza. Compiuta la maggiore età, il ragazzo entrò nella Louisiana Army National Guard e, qualche anno dopo, passò alla Trans World Airlines come tecnico di volo. Qui, in brevissimo tempo, divenne una giovane promessa come pilota di linea.

Un lavoro piacevole e redditizio dunque, che andava a gonfie vele, solo che Seal aveva una naturale e diabolica predisposizione a mettersi nei guai. Nel 1972 fu licenziato perché coinvolto in un pericoloso traffico di esplosivi in Messico.

Non solo. L’uomo aveva cominciato a contrabbandare droga, prima le più leggere per poi dedicarsi alla più pesante e redditizia cocaina, fino a quando, alla fine degli anni ’70, venne di nuovo arrestato, stavolta in Honduras. Una volta uscito di prigione, come se le precedenti esperienze non gli avessero insegnato nulla, Barry continuò a fare il malavitoso ed entrò nel cartello di Medellin. Sfruttando gli aerei, trasportava carichi di droga dalla Colombia a Panama.

Il tragico (e prevedibile) epilogo

Quando venne ancora una volta arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco e condannato a 10 anni, Barry chiese di parlare con gli agenti della Dea. Ad essi propose un patto che, di lì a poco, lo avrebbe condotto alla rovina. Avrebbe collaborato come informatore testimoniando anche il coinvolgimento della CIA nelle attività di contrabbando in Sudamerica. La svolta e il punto di non ritorno si verificarono nel 1984.

Fu allora infatti, che un giornalista pubblicò un articolo che fece saltare la copertura di Barry Seal. Ormai l’uomo, una volta scoperto, sarebbe stato certamente nel mirino della vendetta del terribile Escobar. Nel 1986, come prevedibile, Seal venne freddato da due sicari al soldo del criminale colombiano.

Curiosità sul film “Barry Seal – Una storia americana”

Questo film, basato su eventi reali, esplora la vita incredibilmente complicata e pericolosa di Seal durante gli anni ’80, offrendo una prospettiva unica su una delle ere più turbolente della storia americana. Ecco alcune curiosità interessanti su “Barry Seal – Una storia americana”:

Riunione Professionale: “Barry Seal – Una storia americana” segna la seconda collaborazione tra Tom Cruise e il regista Doug Liman. I due avevano precedentemente lavorato insieme in “Edge of Tomorrow” (2014), un film di azione e fantascienza molto apprezzato. Preparazione per il Ruolo: Per prepararsi al ruolo di Barry Seal, Tom Cruise ha effettivamente pilotato gli aerei presenti nel film, inclusi gli atterraggi e i decolli. Cruise, noto per eseguire personalmente molte delle sue acrobazie, ha voluto assicurarsi che le scene di volo fossero il più autentiche possibile. Riprese Autentiche: Gran parte del film è stata girata in Colombia, per catturare l’autentica atmosfera e il paesaggio che avrebbero circondato Seal durante le sue operazioni nel Sud America. Questa scelta ha contribuito ad aumentare l’autenticità del contesto storico e geografico del film. Rischi sul Set: Durante le riprese del film in Colombia, si è verificato un tragico incidente aereo che ha portato alla morte di due piloti e al ferimento grave di un terzo. Questo incidente ha gettato una luce sulle condizioni pericolose e sulle sfide incontrate durante la produzione di un film così complesso. Critiche e Accoglienza: Al momento della sua uscita, “Barry Seal – Una storia americana” ha ricevuto recensioni generalmente positive, con particolare elogio rivolto alla performance di Cruise e alla regia di Liman. Tuttavia, alcuni critici hanno sollevato questioni sulla rappresentazione accurata degli eventi storici e delle figure reali. Dibattiti sulla Veridicità: Sebbene il film si basi su eventi reali, la famiglia di Barry Seal ha criticato alcune rappresentazioni del film, sostenendo che alcune parti fossero inaccurati o semplicistiche. Questo solleva questioni interessanti sul bilanciamento tra intrattenimento e fedeltà storica nel cinema basato su storie vere. Impatto Culturale: “Barry Seal – Una storia americana” ha contribuito ad alimentare il dibattito su temi come il narcotraffico, l’intervento degli Stati Uniti in America Latina negli anni ’80 e il ruolo della CIA in operazioni segrete internazionali, dimostrando come storie del genere continuino a suscitare interesse e discussione.

Queste curiosità evidenziano non solo gli aspetti unici della produzione di “Barry Seal – Una storia americana” ma anche le complesse questioni storiche e morali che circondano la vera storia di Barry Seal.