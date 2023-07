C’è grande attesa per il film di Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, in uscita nelle sale italiane il 20 luglio 2023. Sulla scia del film, l’azienda Mattel ha rivelato che sta pensando a tanti nuovi progetti ispirati al mondo dei giocattoli!

Barbie, il film della Mattel: uscita in Italia, trama e trailer

Il film Barbie non è ancora uscito, ma è già un successo. Il primo film dedicato alla bambola più venduta al mondo sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane dal 20 luglio 2023. Intanto in casa Mattel stanno già lavorando a nuovi progetti. L’attesa per la prima pellicola dedicata alla giovane bambola commercializzata dalla Mattel a partire dal 9 marzo 1959 è uno titoli più attesi dell’anno. Nel ruolo dell’iconica bambola troveremo Margot Robbie, che interpreta la protagonista principale. Barbie vive a Barbie Land, ma viene cacciata dal paese perché non è una bambola dall’aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, parte per il mondo umano e cerca la vera felicità.

Nel cast nel ruolo di Ken l’attore Ryan Gosling. La pellicola, mostrata in anteprima in America, ha incantato la critica cinematografica che ha elogiato la storia e gli attori protagonisti. “Film divertente, roboante e molto intelligente” – scrive Joseph Deckelmeier che si è complimentato per la prova attuariale di Margot Robbie “fantastica“. Anche Perri Nemiroff di Collider ha sottolineato la bravura dell’attrice: “credo che il film giovi particolarmente alla Barbie di Margot Robbie e al suo viaggio, ma ci sono altri personaggi che vivono archi narrativi importanti e avrebbero avuto bisogno di più tempo sullo schermo per approfondire le loro vicende“. Non mancano gli elogi anche al Ken di Ryan Gosling con Jamie Jirak di ComicBook.com che cita in causa gli Oscar: “è film preferito dell’anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative… Date a Ryan Gosling una nomination all’Oscar, sono molto seria!”.

Mattel dopo il film Barbie sta pensando a 45 progetti dedicati al mondo dei giocattoli

Sulla scia del grandissimo successo di Barbie – Il film, la Mattel sta già pensando all’era post Barbie! L’azienda di giocattoli americana con sede a El Segundo, la seconda del mondo per fatturato solo dietro a Lego, sta già pensando di dedicarsi a nuovi progetti ispirati al mondo dei giocavi. L’uscita del film Barbie cambierà il mondo del cinema e così Mattel, Inc. si è già messa al lavoro su 45 possibili progetti cinematografici e/o televisivi secondo quanto rivelato dal New Yorker.

13 progetti sono stati già resi noti, ma l’azienda di giocattoli sta pensando di produrne ben 45 andando così pescare nel vasto catalogo di giocattoli che hanno segnato l’infanzia di milioni di persone. ” Mattel ha un catalogo di intrattenimento per ragazzi secondo solo a Disney” – ha precisato Ynon Kreiz, CEO di Mattel – “la mia tesi è che avevamo bisogno di trasformarci, e passare da una compagnia che si occupa solo di realizzare giocattoli, a un’azienda capace di lavorare sulle IP e di gestire franchise”.

In attesa di scoprire quali saranno i progetti futuri della Mattel, l’appuntamento nelle sale italiane per Barbie – Il film è dal 20 luglio 2023!

Ecco il trailer del film Barbie: