Inarrestabile il successo di Barbie, il film. La pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare incassi al botteghino e si appresta a diventare il film con il più grande incasso di sempre per la Warner Bros.

Barbie, il film è da record: è il più alto incasso del 2023

Il film Barbie è un successo senza precedenti. Dopo essere diventato il titolo più visto del 2023, la pellicola diretta da Greta Gerwig diventerà il più grande incasso di sempre per la Warner Bros. La pellicola ha superato anche il film Premio Oscar Joker diventando così il terzo titolo WB per incassi a livello internazionale. Tra i mercati che hanno premiato la colorata pellicola ci sono: Regno Unito e Irlanda, Polonia, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Brasile.

Il film è alla numero uno della classifica degli incassi al botteghino in 36 paesi su 75 a conferma di come l’iconica bambola della Mattel sia ancora oggi amata in tutto il mondo. Tra i vari record del film c’è anche quello di aver incassato 1,34 miliardi di dollari solo in Sud America e in diversi paesi europei. Il successo riscontrato dal film ha spinto la Mattel a valutare in futuro la possibilità di produrre altri progetti dedicati ai giocattoli più amati e popolari. Tra questi sono spuntati i nomi di: View Master, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, Polly Pocket e Magic 8 Ball.

Barbie, il film: data di uscita in streaming

Se Barbie continua ad essere il film più visto in 36 mercati al mondo, è trapelata la possibile data d’uscita della pellicola in modalità streaming e digitale. A svelarla Variety, la rivista settimanale e sito web di intrattenimento. Il sito ha spoilerato il 5 settembre come data d’uscita del film sulle piattaforme digitale di streaming on demand!

Al momento è solo una data ipotetica, un’indiscrezione non confermata dalla Warner Bros. Altre fonti, infatti, indicano in autunno l’uscita del film sulle piattaforme streaming. Una decisione legata alla volontà di far continuare a macinare al film incassi al botteghino dove è ancora tra i più visti! Nel cast del film, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, ci sono: America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.