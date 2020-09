Arrabbiata? No. Barbara D’Urso, lo confessa lei stessa a “La Stampa”, non si arrabbia mai. Nonostante questo, però, sembra proprio che la scelta di mandare in onda quel seno scoperto, l’altra sera, a Techetecheté, su Rai 1, non sia troppo piaciuta alla popolare conduttrice sotto contratto con Mediaset. Tutta colpa, si fa per dire, di un’immagine del 1978 che ritrae l’amata presentatrice napoletana rigorosamente in topless. Un fotogramma che risale a più di 40 anni fa e che oggi torna d’attualità in maniera forse inaspettata.

Barbara D’Urso e quei seni al vento a Techetecheté su Rai 1

Intervistata dal quotidiano ora diretto da Massimo Giannini, Barbara D’Urso commenta quanto trasmesso dalla Rai lo scorso 30 agosto 2020 e bolla, con queste parole, le immagini del seno al naturale, mostrate a sorpresa ai telespettatori di Techetecheté.

«Ho trovato bizzarro – dice la “padrona di casa” di “Pomeriggio 5” – mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli, come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo fatto».

Nell’intervista, la conduttrice lascia comunque intendere che sarebbe sbagliato ricondurre i suoi esordi in tv ad una «comparsata», anche perché, ci tiene a precisare, il suo debutto sul piccolo schermo tricolore risale a programmi con Rita Pavone e Pippo Baudo.

Boom di ascolti per il topless della conduttrice

Un topless “famoso” che, a guardare gli ascolti tv, ha portato davvero bene. La puntata di Techetecheté “incriminata” ha mostrato la D’Urso come mamma l’ha fatta (intorno alle ore 20.38) e ha avuto un seguito di pubblico pari a 4 milioni 141 mila spettatori medi ed il 21,2% di share. Un dato record per il programma.

Pare inoltre che l’omaggio un po’ “piccantino” alla D’Urso sia targato Fausto Massa, non soltanto autore della fortunata trasmissione estiva della Rai, di cui capoautore è Elisabetta Barduagni, ma anche “mente” di Temptation Island, il docu-reality per coppie prodotto da Maria De Filippi, che sta per tornare in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

A proposito di Maria De Filippi, alla giornalista Maria Corbi che alla stessa D’Urso chiede perché la conduttrice numero uno del “Biscione” venga considerata “regina del pop” mentre lei, invece, “regina del trash”, la diretta interessata, riferendosi al fare informazione in chiave pop, così risponde: «(…) Chi dice che lo faccio in maniera trash forse vorrebbe essere al mio posto».