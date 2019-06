Barbara D’Urso risponde a Pamela Prati e all’avvocato Della Rocca in diretta tv. Nella puntata di Live del 19 giugno 2019, infatti, la conduttrice ha mostrato “l’sms dei 60.000 euro“, il valore del presunto cachet che sarebbe stato chiesto alla produzione del programma per una nuova ospitata della showgirl. “Un risarcimento – ha così replicato la D’Urso, nel corso del suo programma – non si chiede a tre ore dalla diretta”. Qui in apertura: il video Mediaset completo di tutto il momento, trasmesso stasera su Canale 5. Qui in basso: anche la replica – precisazione di Pamela Prati a proposito dell’sms e del legale “scaricato”.