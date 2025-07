Martedì 8 luglio presso gli studi Mediaset di Colgono Monzese sono stati presentati i palinsesti tv della prossima stagione televisiva. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i programmi e i volti che vedremo da settembre in poi. Anche quest’anno, il nome di Barbara D’Urso è tornato al centro dell’attenzione mediatica nonostante siano trascorsi ben due anni da quando la conduttrice non è più un volto Mediaset.

Intervista a Barbara D’Urso: la risposta di Pier Silvio Berlusconi

A seguito dell’intervista rilasciata da Barbara D’Urso al Corriere della Sera nella quale la conduttrice ha parlato anche dei rapporti con la famiglia Berlusconi, a Pier Silvio viene chiesto se avesse letto l’intervista. La risposta di Pier Silvio Berlusconi alla domanda su Barbara D’Urso è netta e non lascia dubbi: “No, l’intervista di Barbara D’Urso non l’ho letta”.

Una risposta a dimostrazione del fatto che per l’Ad di Mediaset, la questione che riguarda Barbara D’Urso è ormai chiusa da molto tempo. E, infatti, ha aggiunto parlando del futuro in tv della conduttrice che: “È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla. Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto”.

Barbara D’Urso: non sono andata via per mia scelta

Nell’intervista Barbara, infatti, aveva ribadito di non essere andata via da Canale 5 per sua scelta, ma di aver subito una decisione senza che le fosse dato alcun preavviso: “Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”.

Barbara D’Urso sottolinea inoltre, come nei tanti anni in cui è stata uno dei volti simbolo di Canale 5, la sua vita era praticamente concentrata tutta negli studi Mediaset: “Nel mio appartamento non avevo più nemmeno la biancheria. A un certo punto su Canale 5 ho condotto 4 programmi contemporaneamente: Pomeriggio 5, Domenica Live, Non è la d’Urso e GF. Tutte le mattine facevo la riunione a Cologno con 15 giornalisti”.