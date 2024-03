Si susseguono da giorni le voci di un possibile approdo di Barbara D’Urso in Rai, come quelle di un interessamento di Flavio Briatore a sostegno di questa ipotesi. Oggi però proprio da Viale Mazzini, storica sede della Rai e dallo stesso Flavio Briatore arrivano le prime smentite. Nel comunicato diramato dall’azienda della tv di Stato, viene smentita anche la notizia che vedrebbe Massimo Giletti alla conduzione del pomeridiano domenicale durante la prossima stagione tv in sostituzione di Mara Venier.

Barbara D’Urso in Rai? La smentita dell’azienda e di Flavio Briatore

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della Rai, l’azienda del servizio pubblico precisa: “Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua “Domenica In”.

La smentita di Flavio Briatore

Oggi pomeriggio Flavio Briatore, in merito alle voci di un suo sostegno per la candidatura di Barbara D’Urso in Rai ha tenuto a precisare quanto segue: “In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete – si legge in una nota del suo staff – l’imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della Signora Barbara D’Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva”.

L’intervista di Barbara D’Urso a Domenica In

Il polverone mediatico è nato dopo l’intervista che domenica scorsa la D’Urso ha rilasciato a Mara Venier durante la puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1. In quell’occasione l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha parlato della fine del suo rapporto lavorativo con Mediaset, finito ufficialmente con la scadenza del contratto a fine dicembre 2023. La conduttrice durante l’intervista dalla Venier ha parlato di quella situazione come di “un lutto” che deve ancora superare.