Barbara D’Urso è la nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2025. Nelle scorse ore la notizia dell’approdo dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque nel programma condotto da Milly Carlucci circolava già sui siti web e sui quotidiani. Ora è arrivata l’ufficialità da parte della conduttrice del programma del sabato sera di Rai 1 attraverso un video pubblicato sui profili social della trasmissione tv.

Barbara D’Urso concorrente a Ballando con le Stelle

Galeotta l’ospitata di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle durante la scorsa edizione nel ruolo di ballerina per una notte. Una puntata seguitissima proprio per la presenza dell’ex volto di punta di Mediaset nel noto programma del sabato sera di Rai 1.

Il colpo di Milly Carlucci

Un gran bel colpo messo a segno da Milly Carlucci che come sempre, anche per questa edizione del suo amato programma, ha sfoderato un cast niente male. Oltre a Barbara D’Urso infatti, sulla pista di Ballando con le Stelle scenderanno anche: Francesca Fialdini, Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella.

I maestri di ballo: tra conferme e new entry

Tra i maestri di ballo di Ballando con le Stelle 2025 tanti volti che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nel corso degli ultimi anni. A partire da Alessandra Tripoli e Veera Kinnunen, ma anche Anastasia Kuzmina a Carlo Aloia. Confermati anche Luca Favilla, Sophia, Berto, Nikita Perotti. Non mancheranno Giovanni Pernice, Giada Lini e Pasquale La Rocca. Ci saranno inoltre Rebecca Gabrielli ed Enrica Martinelli. La new entry è il dominicano Chiquito, vero nome Yovanny De Jesus Moreta, vincitore di Sognando Ballando con le stelle.

Confermata anche tutta la giuria delle passate edizioni di Ballando con le Stelle. Ritroveremo quindi: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.