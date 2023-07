Il nome di Barbara D’Urso è tra i più cercati e Twittati negli ultimi giorni. La conduttrice è riuscita ancora una volta a catalizzare l’attenzione su di sé, nonostante non fosse lei in prima persona a scrivere, dire o fare, se non l’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, dove racconta la sua versione in merito all’allontanamento da Pomeriggio 5, programma che ha ideato e condotto con successo per oltre un decennio.

Nelle ultime ore tutti si pongono solo due domande: Dove andrà la D’Urso? E in quale programma tv andrà ospite a raccontare la sua versione? Se alla prima domanda, al momento sembrerebbe non esserci ancora risposta, anche se qualcosa in ballo potrebbe esserci da gennaio in poi visto che il contatto con Mediaset scade a dicembre 2023, al secondo quesito qualche idea potrebbe prendere piede molto presto visto anche un botta e risposta su Twitter con al centro Francesca Fagnani conduttrice del programma Belve.

Barbara D’Urso a Belve? Francesca Fagnani: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”

Dal profilo Twitter LALLERO (@see_lallero), uno dei più seguiti sull’argomento Tv, parte la provocazione alla giornalista e conduttrice di “Belve” Francesca Fagnani: “Quindi Barbara d’Urso alla prima puntata di Belve?”. La risposta della giornalista non si è fatta attendere. La Fagnani ha infatti risposto: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”.

In effetti Barbara D’Urso a Belve sarebbe un grande colpo messo a segno da Francesca Fagnani. Lei che dalla seconda serata è passata, e aggiungo meritatamente, alla prima serata portando su Rai 2 un prodotto nuovo e che appassiona il pubblico.

Avere la D’Urso come ospite di punta della prima puntata della prossima edizione sarebbe un grande colpo anche per la Rai che catalizzerebbe tutto il clamore mediatico che circonda il mondo “D’Urso” sulla seconda rete della Tv di Stato.

Una ospitata a Belve gioverebbe anche a Barbara D’Urso. Per lei andare ospite in uno dei programmi che più di tutti conquista il popolo Twitter sarebbe una grande opportunità non solo social, anche se la Barbara nazionale non ne avrebbe bisogno da quel punto di vista visto il suo seguito di follower, ma soprattutto si metterebbe in gioco rispondendo alle domande più temute della tv italiana: quelle di Francesca Fagnani.

Barbara D’Urso andrà a Belve?

Cosa farà ora Barbara D’Urso visto che la “bomba” è stata lanciata? La farà esplodere? Non ci resta che aspettare e vedere gli sviluppi della vicenda.