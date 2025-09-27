Barbara D’Urso è la concorrente più attesa di questa edizione di Ballando con le Stelle 2025. L’ex volto di Mediaset torna in tv dopo anni di assenza come concorrente in gara nel programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai uno, che torna con una nuova e avvincente edizione.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025 – Video

Durante la prima puntata che inaugura la nuova stagione di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda oggi, sabato 27 settembre 2025, Barbara D’Urso e il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca hanno ballato una sensualissima Rumba. La performance è stata accolta con grandi applausi da parte del pubblico, che dedica una standing ovation alla coppia dopo l’esibizione. Commenti entusiasti anche da parte della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariottoe Ivan Zazzaroni. Ottimi commenti anche dal commentatore Alberto Matano, e dai “tribuni del popolo” Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry il coreografo Matteo Addino.

Dopo i vari giudizi arriva il voi della giuria. La coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca conquista un punteggio di ben 39 Punti.

A sorprendere sono però le parole che Selvaggia Lucarelli riserva non a Barbara D’Urso ma quelle che la giurata rivolge a Pasquale La Rocca, accusandolo ironicamente di tradimento perchè ha scelto di ballare con Barbara.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2025

Oltre a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca nel cast di concorrenti e maestri pronti scesi sulla pista di Ballando troviamo: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Fabio Fognini con Giada Lini, Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Martina Colombari con Luca Favilla, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Marcella Bella con Chiquito, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Rosa Chemical con Erica Martinelli, Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale.