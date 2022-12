Ballando con le Stelle non va in onda sabato 10 dicembre 2022 in prima serata su Rai1. Come mai? Cambia ancora la programmazione del dance show di Milly Carlucci per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022 in Qatar.

Ballando con le Stelle salta: sabato 10 dicembre 2022 non va in onda: perchè?

E’ in arrivo una bruttissima notizia per i tantissimi fan ed appassionati di Ballando con le Stelle. Il popolare dance show di Rai1, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, non va in onda sabato 10 dicembre 2022. Cosa è successo? Dopo una serie di cambiamenti nel palinsesto Rai, il dance show di successo del sabato sera è stato più volte riprogrammato e in alcuni casi posticipato dal consueto appuntamento delle 20.35 alle 22.00 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar.

La decima puntata del dance show, prevista proprio per sabato 10 dicembre 2022, salta proprio per i Mondiali di Qatar 2022. Il programma di Milly Carlucci, infatti, si prenderà una pausa di ben due settimane, visto che l’intera programmazione serale di Rai1 sarà interamente dedicata agli ottavi, quarti e alle finali dei Mondiali Qatar 2022. Proprio sabato 10 dicembre al posto di Ballando, infatti, in prima serata su Rai1 appuntamento con i quarti di finale Inghilterra-Olanda. Ma quando tornerà Ballando in tv?

Ballando con le Stelle, quando in onda la prossima puntata

A chi sta domandando quando andrà in onda la prossima puntata di Ballando con le Stelle 2022 su Rai1 possiamo dare una bella notizia. Dopo la programmazione dei quarti ed ottavi dei Mondiali Qatar 2022, Ballando è pronto a tornare in tv nella serata di sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 20.35 con la decima puntata e seconda semifinale.

La finalissima, invece, è prevista per venerdì 23 dicembre 2022 quando finalmente scopriremo il vincitore della diciassettesima edizione del dance show campione d’ascolti di Rai1. In lizza per la vittoria finale ci sono Ema Stockholma, Gabriel Garko e Alessandro Egger. Chi la spunterà? Non resta che scoprirlo seguendo i prossimi appuntamenti di Ballando in onda: