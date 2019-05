Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci, nelle serate delle semifinali, venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019, avrà dei ballerini per una notte d’eccezione. Per l’occasione, infatti, sono stati chiamati, Massimo Giletti, Francesca Piccinini, Flavio Insinna, Nathalie Guetta, Nino Frassica ed Elisa Isoardi.

Venerdì 24 maggio il ballerino per un a notte sarà Massimo Giletti, che da La7 approderà nuovamente in Rai, anche se solo come ospite. Che questo sia foriero di un nuovo interesse di Viale Mazzini nei confronti del giornalista, che ha comunque dichiarato che la Rai resta sempre nel suo cuore?

Massimo Giletti dopo aver ricevuto lo stop Dall’AD Salini, all’ospitata in Rai nella Domenica In di Mara Venier della scorsa domenica, pare che invece le porte siano spalancate per la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci. Come mai?

Altra ballerina per una notte di venerdì 24 maggio sarà Francesca Piccinini. La pallavolista italiana che gioca nel ruolo di schiacciatrice nell’AGIL Volley.

Ballando con le stelle: i ballerini per una notte di sabato 25 maggio

Gli altri ballerini per una notte che danzeranno sabato 25 maggio sono invece:

Flavio Insinna

Nathalie Guetta,

Nino Frassica

Elisa Isoardi

Flavio Insinna non ha bisogno di presentazioni, ormai volto fisso del preserale di Rai 1 al comando de L’eredità, lo abbiamo visto recentemente come presentatore assieme a Federico Russo dell’Eurovision Song Contest.

Nathalie Guetta è stata a sua volta concorrente dell’edizione precedente di Ballando.

Infine Nino Frassica ci intratterrà con la sua comicità surreale e a chiudere il cerchio Elisa Isoardi attuale conduttrice de La prova del Cuoco su Rai 1.

Appuntamento dunque per le due semifinali di Ballando con le stelle, venerdì 24 e sabato 25 in prime time su Rai1.