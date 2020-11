Nella puntata di sabato 7 novembre 2020 di Ballando Con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini ha avuto un lieve malore. La concorrente del talent condotto da Milly Carlucci si è accasciata per terra, ma, poi, poco dopo, si è subito ripresa. Cosa le è successo? Pare che in questa edizione non ci sia pace per la conduttrice che, proprio per via di tutti questi contrattempi – se così li vogliamo chiamare – ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. L’edizione del programma è infatti stata rimandata a causa del Covid-19. Dopo il suo inizio, però, ha dovuto affrontare la positività al Coronavirus di uno dei maestri, l’appendicite di un altro, fino all’infortunio di Elisa Isoardi e alle intossicazioni di altri ballerini professionisti.

Malore per Alessandra Mussolini: tutta colpa di una presa?

Come dicevamo è una edizione di Ballando con le Stelle piuttosto tormentata, fra infortuni e malesseri Milly Carlucci deve correre da uno e dall’altro per accertarsi che tutti possano proseguire il proprio percorso, ma soprattutto per sincerarsi delle condizioni di salute di ciascuno.

Cosa è accaduto però ad Alessandra Mussolini? Durante la diretta di sabato 7 novembre 2020 la concorrente ha portato a termine senza problemi una coreografia molto difficile e ricca di prese. La concorrente ha ricevuto apprezzamenti per l’ottimo lavoro svolto insieme al suo maestro.

Subito dopo, nel mostrare nuovamente alcune prese, soprattutto una, quella più difficile, però, alla Mussolini pare essere girata la testa. Accorgendosi che sarebbe caduta il maestro l’ha tenuta con tutta la forza e ha fatto sì che non sbattesse sul pavimento con il volto. La Mussolini, però, a quel punto, si è stesa per terra senza riuscire più a rialzarsi.

E’ bene sottolineare che Alessandra Mussolini non ha mai perso conoscenza. Ha solo avuto un piccolo giramento di testa, un po’ di mancanza di forse. Nulla di più. Chiedendo un po’ di acqua e zucchero, una caramello o un po’ di cioccolata, Milly Carlucci ha subito soccorso una delle protagoniste del programma e poi mandato la pubblicità.

Una volta rientrati in studio la stessa conduttrice ha poi spiegato che Alessandra Mussolini non aveva mangiato nulla per poter fare la presa aerea senza sentirsi male. La scelta però l’ha comunque penalizzata alla fine. Il corpo le ha richiesto gli zuccheri necessari per sostenere tutti quegli sforzi.

Una sorpresa per Alessandra Mussolini

Quella di ieri sera, malore a parte, è stata una puntata ricca di emozioni per Alessandra Mussolini. Dalla prima prova tecnica, fino alla chiusura del programma, la concorrente ha vissuto sulle montagne russe.

A contrastare paura e stress, però, è giunta una bellissima sorpresa. Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle, infatti, hanno raccolto, in un emozionante video messaggio, le parole della figlia della Mussolini che vive all’estero.

Parlando con Milly. dopo la bellissima sorpresa, la Mussolini aveva detto: “così mi tagli le gambe! Ma sono così contenta che verrei lì ad abbracciarti e ringraziarti“.