Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le stelle 2025. Seconda classificata Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, in terza posizione a pari merito: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini e Alessandra Trioli. La finale di Ballando con le Stelle 2025 ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. E’ da poco calato il sipario sull’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata.

Ballando con le Stelle 2025, vincitore: il trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti

Alle 21:41 in punto è iniziata la finalissima di ballando con le Stelle 2025. Milly Carlucci dà il benvenuto alla finale della ventesima edizione dello show di Rai1. Le coppie che hanno lottato per la vittoria sono: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; Andrea Delogu e Nikita Perotti; Fabio Fognini e Giada Lini; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Tre invece quelle che hanno affrontato lo spareggio per aggiudicarsi un posto in finale: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical ed Erica Martinelli; Martina Colombari e Luca Favilla.

Lo spareggio

Si parte proprio dallo spareggio con Martina Colombari e Luca Favilla che si cimentano in un quickstep; Paolo Belli con Anastasia Kuzmina un paso doble e, Rosa Chemical con Erica Martinelli ballano sulle note di “Made in Italy”. A trionfare allo spareggio è Martina Colombari e Luca Favilla con il 46% e sono loro i sesti finalisti della ventesima edizione. Matteo Addino concede la sua wild card alla coppia formata da Rosa Chemical ed Erica Martinelli che tornano in gara.

La Gara

Inizia ora la gara della finalissima vera e propria. La prima coppia a rendere in pista è quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. I due scelgono di proporre un tango ed ottengono un totale di 49 punti. La seconda coppia a danzare è quella di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli che si cimentano su un moderno che ottiene 45 punti. Tocca ora alla coppia ripescata formata da Martina Colombari e Luca Favilla, che non entusiasma la giuria che concede loro 41 punti.

Quarta esibizione in pista è quella di Fabio Fognini e Giada Lini. La coppia si esibisce in un jive e ottiene 42 punti. Poi arriva l’ospite Riccardo Cocciante, che canta “Era già tutto previsto” e “Zingara”, brano simbolo tratto da “Notre Dame de Paris”. Tocca poi a: Rosa Chemical ed Erica Martinelli, che con il loro tango ottengono 50 punti (-20 punti dalla wild card, totale 30 punti). Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca con il loro valzer ottengono 47 punti. Altro super ospite Lucio Corsi, che canta “Notte di Natale”. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice con il loro tango ottengono 50 punti.

Classifica provvisoria

La Classifica provvisoria vede al Primo posto la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, seguiti al Secondo posto da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Terzo posto per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

I premi

A Rosa Chemical ed Erica Martinelli va il premio dello Spareggio; Martina Colombari e Luca Favilla e Fabio Fognini e Giada Lini ricevono il premio Paolo Rossi; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca vincono il premio della Presidente di giura come il ballo più meritevole grazie al loro tango.

Finalisti ed eliminati

A questo punto della serata vengono decretati i finalisti che di contenderanno il podio e gli eliminati: Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Fabio Fognini e Giada Lini, sono i concorrenti che vanno al duello finale. Gli eliminati sono: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Martina Colombari e Luca Favilla.

Le sfide finali

I due duelli finali vedono sfidarsi: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice contro Fabio Fognini e Giada Lini. A vincere tra le due coppie è quella di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Mentre la coppia Andrea Delogu e Nikita Perotti va contro Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. A trionfare è proprio quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti.

A questo punto le due coppie che si sfidano per il premio finale sono: Andrea Delogu e Nikita Perotti contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. A trionfare tra le due è quella formata daAndrea Delogu e Nikita Perotti che vincono Ballando con le stelle 2025.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per l’anno prossimo sempre su Rai1!