“Ballando con le stelle 2026“, il dance show presentato da Milly Carlucci torna in diretta su Rai1 con la terza puntata. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la terza puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la terza puntata di “Ballando con le Stelle“, il grande show condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Si riaccendono così i riflettori sulla pista da ballo del sabato di sera di Raiuno in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. 13 le coppie di concorrenti e partecipanti ancora in gara, al momento nessuna coppia è stata eliminata né tantomeno ci sono ballottaggi in corso. A giudicare le esibizioni dei concorrenti la giuria composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni.

A bordo pista, invece, ritroviamo i Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vairae Matteo Addino. Tre voci, fuori campo, che potranno contestare le votazioni della giuria e, durante la gara, nel caso premiare le coppie penalizzate. Da non dimenticare le due commentatrici Simona Ventura e Francesca Fialdini che, con Rossella Erra, sono detentrici del tesoretto da assegnare alle coppie in gara.

Ma passiamo agli ospiti e ballerino per una notte della puntata del 17 ottobre 2026. Due graditi ritorni a Ballando visto che nelle vesti di ballerine per una notte ci saranno: La Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci accompagnate dai maestri Chiquito e Dario Scuderi. La Lambertucci, in coppia con Scuderi, si metterà alla prova con un travolgente jive, un concentrato di ritmo, velocità e vitalità. La Signora Coriandoli, affiancata da Chiquito, porterà invece in pista tutta l’energia del merengue, con una performance all’insegna del divertimento e della contagiosa voglia di ballare.

Ballando con le stelle 2026, classifica della seconda puntata: chi vincerà la terza e ci saranno eliminati?

Tornando alla gara di Ballando con le Stelle 2026 al momento tutte le coppie sono ancora in gara. Durante la seconda puntata a trionfare è stata la coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso che, stasera, potranno contare su 20 punti bonus importantissimi nella classifica finale.

Queste le coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Ricordiamo che il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà come sempre al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.