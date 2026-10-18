Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una terza puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 17 ottobre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori terza puntata del 17 ottobre

La terza puntata di Ballando con le Stelle si è rivelata ricca di spettacolo, confronti accesi e momenti emozionanti. Le tredici coppie in gara sono scese in pista mettendosi alla prova con coreografie di stili diversi, mentre i giudizi della giuria hanno acceso il dibattito in studio. Non sono mancati i racconti personali, le frecciatine tra concorrenti e giurati e le esibizioni capaci di conquistare il pubblico.

Ad aprire la serata sono stati Anna Safroncik e Leonardo Lini, protagonisti di un quickstep che non ha convinto pienamente la giuria. L’attrice ha ammesso di attraversare un momento di difficoltà e di sentirsi poco motivata, mentre tra lei e il maestro sono emerse alcune tensioni. I giurati l’hanno invitata a lasciarsi guidare maggiormente dal partner e a ritrovare entusiasmo. Per la coppia è arrivato un totale di 22 punti.

Più incoraggiante il percorso di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che si sono esibiti in un valzer sulle note di Il mondo. L’accoglienza del pubblico è stata calorosa e diversi giudici hanno riconosciuto i progressi dell’inviato di Striscia la Notizia, pur sottolineando che il lavoro da fare è ancora molto. La performance ha ottenuto 25 punti.

Grande intensità per Monica Guerritore e Luca Urso, reduci dalla vittoria della puntata precedente. La coppia ha portato in pista una rumba sulle note di Amandoti, conquistando la platea con un’interpretazione coinvolgente. I giudizi sono stati complessivamente positivi, anche se Guillermo Mariotto ha ritenuto l’esibizione meno incisiva rispetto alle precedenti. Con 42 punti, che si sommano ai 20 conquistati nella scorsa puntata, la coppia ha raggiunto quota 62.

A convincere particolarmente la giuria sono stati Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che hanno proposto uno slow fox sulle note di My Baby Just Cares for Me. La performance è stata apprezzata per precisione, presenza scenica e sintonia tra i ballerini. Diaz ha ricevuto complimenti importanti, con Mariotto che gli ha assegnato anche il massimo dei voti. Il totale è stato di 44 punti.

Rosanna Lambertucci vince la sfida delle ballerine per una notte

Tra i momenti più divertenti della serata c’è stato quello dedicato alle ballerine per una notte, Rosanna Lambertucci e La Signora Coriandoli, interpretata da Maurizio Ferrini. Affiancata da Dario Scuderi, Lambertucci si è cimentata in un jive energico, mentre Coriandoli, insieme a Chiquito, ha portato in scena un merengue all’insegna dell’ironia e della leggerezza. La giuria si è divisa, ma alla fine è stata Rosanna Lambertucci a prevalere, conquistando il tesoretto da 90 punti, destinato a incidere sulla classifica della competizione.

La gara prosegue con altre coppie

Tra le esibizioni più applaudite c’è stata quella di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. La coppia ha presentato un paso doble sulle note di Hit the Road Jack, ricevendo una standing ovation e giudizi entusiastici. A far parlare non è stata soltanto la performance, ma anche il legame speciale raccontato dai due protagonisti. Muti ha confidato di aver ritrovato, grazie al ballerino, una nuova fiducia nei rapporti con gli uomini dopo molti anni di solitudine. La giuria ha apprezzato sia la sua interpretazione sia la sintonia con La Rocca, sottolineando la capacità dell’attrice di esprimersi attraverso la danza. Il risultato è stato eccellente: 48 punti complessivi, con quattro dieci assegnati dai giurati.

Serata più complicata per Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che hanno affrontato una samba sulle note di Banane e lamponi. La giuria ha evidenziato diverse imprecisioni e difficoltà nel seguire il ritmo, pur riconoscendo qualche progresso. Il punteggio finale è stato di 22 punti.

Anche Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno diviso i giudici con un paso doble sulle note de L’immensità. Francesca Fialdini ha celebrato il cantautore e la sua sensibilità, mentre Alberto Matano ha espresso riserve sulla qualità tecnica della coreografia, provocando una replica piccata di Finardi. Altri giurati hanno invece intravisto miglioramenti e maggiore sicurezza nei passi. La coppia ha chiuso con 28 punti.

Per Noemi Bocchi e Giovanni Pernice è arrivato un valzer sulle note de La donna cannone. Prima di scendere in pista, Bocchi ha ripercorso il difficile periodo della separazione e la forza trovata per ricostruire la propria vita e occuparsi dei figli. L’esibizione è stata apprezzata per la dolcezza e la pulizia dei movimenti, ma non sono mancate le polemiche. Guillermo Mariotto ha giudicato la performance poco incisiva e ha criticato la presenza scenica di Pernice, che ha replicato difendendo il valore della coreografia. Il totale della coppia è stato di 42 punti.

Buona prova per Alessandro Matri e Giada Lini, che hanno portato in pista una salsa ritmata e coinvolgente. L’ex calciatore ha mostrato progressi nella gestione dei movimenti e nella presenza scenica, anche se alcuni giudici gli hanno segnalato la tendenza ad anticipare i passi. Per loro sono arrivati 38 punti.

Spazio poi ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, protagonisti di un quickstep che ha raccolto apprezzamenti per i miglioramenti tecnici. A tenere banco, però, è stato soprattutto il confronto tra Ravagnani e Barbara D’Urso sul suo percorso personale dopo l’abbandono del sacerdozio. Il concorrente ha rivendicato il diritto di vivere liberamente la propria nuova fase di vita, mentre il dibattito si è intrecciato con i commenti sull’esibizione. Sul piano tecnico, la coppia ha ricevuto giudizi positivi e ha totalizzato 42 punti.

Tra le performance più apprezzate della serata c’è stata quella di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che hanno interpretato un valzer sulle note de La Notte. La coreografia ha convinto la giuria grazie alla creatività, all’intesa tra i ballerini e alla capacità di raccontare una storia attraverso i movimenti. I giudici hanno premiato la coppia con voti molto alti, arrivando anche a un dieci. Il risultato finale è stato di 46 punti, uno dei migliori punteggi della puntata.

Serata in salita per Massimo Ghini e Valentina Fiorini, impegnati in un boogie sulle note di Tu vuò fà l’americano. I giurati hanno evidenziato difficoltà tecniche, un’interpretazione ancora poco convincente e la necessità di superare alcuni blocchi. La coppia ha ottenuto 19 punti, il punteggio più basso tra le esibizioni descritte della serata.

A chiudere la gara sono stati Manuela Moreno e Carlo Aloia, con un tango intenso e passionale. La coppia ha convinto la giuria grazie a un’interpretazione energica e sensuale, accolta da commenti entusiastici. Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto hanno assegnato entrambi dieci, contribuendo al totale di 44 punti.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della terza puntata del 17 ottobre: voto + tesoretto

Ballando con le Stelle 2026: la classifica della terza puntata

La terza puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa con Ornella Muti e Pasquale La Rocca in testa alla classifica dopo l’assegnazione dei tesoretti. Ecco la graduatoria iniziale, i bonus assegnati e la classifica aggiornata.

Monica Guerritore e Luca Urso – 62 punti (compresi i 20 punti della puntata precedente) Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 48 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 46 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 44 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 42 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 42 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 38 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 28 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 25 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 22 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 22 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 19 punti

I tesoretti assegnati questa settimana

Nel corso della serata sono stati assegnati tre tesoretti da 30 punti ciascuno:

Simona Ventura ha assegnato 30 punti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Francesca Fialdini ha premiato Andy Diaz e Gioia Giovanatti con 30 punti.

Rossella Erra ha assegnato 30 punti ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli.

La classifica aggiornata con i tesoretti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 78 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 74 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 72 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 62 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 46 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 42 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 38 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 28 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 25 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 22 punti Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 22 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 19 punti

Sono Ornella Muti e Pasquale La Rocca a conquistare la terza puntata di Ballando con le Stelle, grazie ai 48 punti ottenuti dalla giuria e ai 30 punti del tesoretto assegnato da Simona Ventura. Sul podio anche Andy Diaz e Gioia Giovanatti, secondi con 74 punti, e Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, terzi con 72 punti.

Nessuna coppia è stata eliminata.